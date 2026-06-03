Lo sguardo dell’Unione europea sugli oceani. La Commissione europea destina 92 milioni di euro per l’osservazione degli oceani, sotto il nome dell’iniziativa “OceanEye”. Le risorse saranno divise in tre voci, tra cui il Sistema globale di osservazione degli oceani, e arriveranno dal programma di ricerca Horizon Europe. Rientra nell’iniziativa il Sistema oceanico digitale europeo per la raccolta di dati oceanici, che includerà il contributo dei servizi europei di monitoraggio dei dati. “Si tratta di utilizzare la scienza e la buona governance per comprendere il nostro oceano e garantire il nostro futuro”, ha commentato la presidente dell’esecutivo Ue, Ursula von der Leyen.

L’osservazione degli oceani

La Commissione europea stanzia 92 milioni di euro per dar vita all’iniziativa “OceanEye“ per migliorare l’osservazione degli oceani. Lo annuncia l’esecutivo europeo spiegando che le risorse arriveranno dal programma di ricerca Horizon Europe e saranno divise tra il rafforzamento del Sistema globale di osservazione degli oceani (50 milioni di euro), il sostegno ai sistemi globali di dati oceanici (12 milioni di euro) e l’innovazione (30 milioni di euro).

Servizi di monitoraggio dei dati

Parte dell’iniziativa è il Sistema oceanico digitale europeo per la raccolta di dati oceanici che includerà il contributo dei servizi europei di monitoraggio dei dati come Copernicus Marine Service, nonché il Gemello digitale europeo per gli oceani (European Digital Twin Ocean), che dovrebbe essere pienamente operativo entro il 2030.

Colmare le lacune

Bruxelles annuncia inoltre l’intenzione di lanciare un’Alleanza internazionale per rafforzare il sistema globale di osservazione degli oceani affrontando le lacune nelle regioni ancora poco monitorate dell’emisfero meridionale e dell’Artico.

Von der Leyen: “Ue guida la corsa”

“Con OceanEye, l’Europa guiderà la corsa per comprendere il nostro oceano, proteggerlo e sfruttarne il potenziale in modo sostenibile”, rivendica la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. “Si tratta di utilizzare la scienza e la buona governance per comprendere il nostro oceano e garantire il nostro futuro”.

Fonte Ansa