Ue: erogata la quinta rata del Pnrr

La Commissione Ue ha erogato all’Italia gli undici miliardi di euro della quinta tranche del Pnrr. Lo rende noto l’esecutivo europeo. La quinta richiesta di pagamento riguarda 54 tappe e obiettivi. Queste includono tappe fondamentali per l’attuazione di 14 riforme e 22 investimenti, in settori quali il diritto della concorrenza, gli appalti pubblici, la gestione dei rifiuti e dell’acqua, la giustizia, il quadro di revisione della spesa e l’istruzione. L’erogazione fa seguito al via libera alla richiesta della quinta tranche arrivato dalla Commissione il 2 luglio scorso.

Fonte: Ansa