Ue: firmato l’accordo commerciale post Brexit con il Regno Unito

I presidenti del Consiglio europeo e della Commissione, Charles Michel e Ursula von der Leyen, hanno firmato l’accordo commerciale post Brexit con il Regno Unito, davanti alle telecamere del Consiglio.

“E’ un accordo equilibrato e giusto, che protegge pienamente gli interessi fondamentali della Ue e crea stabilità e prevedibilità per cittadini e imprese”, ha detto Michel. L’accordo deve essere esaminato e approvato dal Parlamento Ue, probabilmente a marzo, prima di poter essere ratificato dai singoli Paesi.

Signing the 🇪🇺🇬🇧 trade & cooperation agreement on behalf of the #EU with president @vonderleyen

It will now be transferred to the #UK to be signed by PM @BorisJohnson

New chapter, new relationship. pic.twitter.com/eA9kuaYz5t

— Charles Michel (@eucopresident) December 30, 2020