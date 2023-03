Ucraina, Zelensky invita Xi Jinping: “Pronto a parlare con lui”

Sono almeno 465 i bambini uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione da parte delle forze russe. 20.000 i bambini deportati in Russia

La guerra in Ucraina giunge al 399esimo giorno ancora nel segno dei bombardamenti. Un’esercitazione di forze missilistiche strategiche è iniziata oggi su larga scala in Russia. Lo rende noto il ministero della Difesa di Mosca citato dai media locali, specificando che le manovre coinvolgono oltre 3.000 militari in tre regioni russe non meglio specificate.

Zelensky invita Xi Jinping: pronto a parlare con lui

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un’intervista esclusiva rilasciata ad Associated Press a bordo di un treno che lo trasportava da Sumy a Kiev, ha invitato il presidente della Cina, Xi Jinping, a lungo allineato con la Russia, a fargli visita in Ucraina. “Siamo pronti a vederlo qui”, ha detto Zelensky. “Voglio parlare con lui. Ho avuto contatti con lui prima della guerra su larga scala. Ma durante tutto quest’anno, più di un anno, non ne ho avuti”.

Kiev: “20.000 bambini deportati in Russia, 465 quelli uccisi”

Sono 19.514 i bambini ucraini deportati illegalmente in Russia: è quanto emerge dall’ultimo aggiornamento pubblicato dal Ministero della reintegrazione ucraino sul sito statale ‘Children of War’: lo riportano i media nazionali.

A questo dato vanno aggiunti i 4.390 bambini orfani, con un solo genitore o privi di cure parentali che secondo lo stesso ministero – come annunciato ieri – si trovano nei territori occupati o in Russia. Ad oggi, solo 327 bambini sono stati rimpatriati in Ucraina.

Sono almeno 465 i bambini uccisi in Ucraina dall’inizio dell’invasione da parte delle forze russe: è quanto emerge dai dati forniti dalle Procure per i minorenni, secondo quanto riporta Kyiv Independent. Allo stesso tempo, il bilancio dei bambini feriti è salito ad almeno 943.

Fonte: Ansa