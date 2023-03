Ucraina: “La Russia ha rapito 4.390 orfani ucraini”. Bombardata Kiev

La guerra in Ucraina giunge al 398esimo giorno ancora nel segno dei bombardamenti. Un attacco di droni russi su Kiev ha causato esplosioni e incendi.

Kiev: “La Russia ha rapito 4.390 orfani ucraini”

Le forze russe hanno rapito un totale di 4.390 bambini ucraini orfani, con un solo genitore o privi di cure parentali: lo ha detto in tv la ministra ucraina per la Reintegrazione dei territori occupati, Irina Vereshchuk, come riporta RBC-Ucraina. Vereshchuk ha spiegato che i bambini si trovano ora nei territori occupati o in Russia e che il governo di Kiev sta raccogliendo le prove dei rapimenti e delle deportazioni illegali per sottoporle alla Corte penale internazionale (Cpi).

Ucraina: attacco droni russi su Kiev, esplosioni e incendi

Esplosioni e incendi si sono verificati ieri sera a Kiev, causati da un attacco di droni russi. Lo hanno reso noto le autorità locali, citate dal Kyiv Independent. L’amministrazione militare dell’oblast della capitale ucraina ha comunicato di aver abbattuto tutti i velivoli senza pilota usati dalle forze di Mosca per l’attacco, avvenuto poco dopo le 22 ora locale (le 21 in Italia) I vigili del fuoco sono intervenuti nei distretti di Sviatoshynskyi e Obolonskyi, a Kiev. Non si segnalano vittime o feriti, secondo il sindaco Vitalii Klitschko.

Kiev riceve i primi tank britannici Challenger

L’Ucraina ha ricevuto i suoi primi carri armati britannici Challenger. Lo ha annunciato il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov, il quale ha spiegato di aver “avuto l’onore di testare l’ultima aggiunta alle nostre unità corazzate”: i Challenger britannici, i veicoli militari Strykers e Cougars dagli Stati Uniti e i Marders dalla Germania. “Dopo aver pilotato personalmente il Challenger, posso dire che il guidatore di una Rolls Royce non si troverà a suo agio come l’equipaggio di quest’opera di arte militare”, ha scritto il ministro.

