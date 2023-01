La cittadina mineraria di Soledar, nell’est dell’Ucraina, strategica per i rifornimenti alle truppe di Kiev, sarebbe caduta in mano russa. Lo sostiene il ministero della Difesa russo. Ma l’esercito ucraino smentisce. Il portavoce ha detto che “pesanti combattimenti” sono ancora in corso.

La Russia conquista la città di Soledar ma Kiev smentisce

Il ministero della Difesa di Mosca ha annunciato che le truppe russe hanno conquistato la città di Soledar, in Ucraina. Lo riferisce l’agenzia Tass. Il ministero precisa che le truppe russe hanno preso il controllo di Soledar ieri sera e che la conquista della città, nella provincia orientale ucraina di Donetsk, consente di tagliare le vie di rifornimento delle truppe ucraine anche per la città di Bakhmut, 15 chilometri a sud, e successivamente di circondarle.

Bombe russe su regione Kherson, un morto

Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite ieri in seguito ai bombardamenti russi sulla regione di Kherson: lo ha reso noto su Telegram il capo dell’amministrazione militare regionale, Yaroslav Yanushevych. La regione, ha sottolineando, è stata bombardata 49 volte con artiglieria, lanciarazzi multipli (MLRS), mortai, carri armati e un attacco missilistico. La città di Kherson è stata attaccata sette volte: hanno subito danni edifici privati e appartamenti.

Kiev: “Russia vuole creare esercito di 2 milioni di soldati”

Secondo Kiev, la Russia prevede di creare un esercito di 2 milioni di soldati: lo afferma l’intelligence della difesa ucraina (Gur) in base alla portata della mobilitazione in corso in Russia. Nel primo reclutamento sono state arruolate 300.000 persone, hanno ricordato gli 007 di Kiev, come riporta Rbc-Ucraina. Il Gur non esclude ora che Mosca annunci un’altra mobilitazione nei prossimi giorni e ritiene che questa volta altri 500.000 russi si uniranno alle forze armate.

Sale a 453 numero bambini uccisi da inizio guerra

Sono almeno 453 i bambini uccisi in Ucraina dall’inizio dell’invasione da parte delle forze russe: è quanto emerge dai dati forniti dalle Procure per i minorenni, secondo quanto riporta Ukrinform. Allo stesso tempo, il bilancio dei bambini feriti è salito ad almeno 880.

Fonte: Ansa