Trecentesimo giorno di guerra. Ieri Vladimir Putin è volato a Minsk per un faccia a faccia col dittatore bielorusso Aleksandr Lukashenko: una rara visita che ha riacceso i timori del governo di Kiev che il Cremlino possa premere sul regime bielorusso per trascinarlo con sé nell’invasione dell’Ucraina, oppure tentare un altro attacco dal territorio della Bielorussia.

Ucraina rafforza la difesa verso la Bielorussia per timori di un attacco

L’Ucraina sta rafforzando la difesa del suo confine con la Bielorussia con forze armate e munizioni per i timori che la Russia possa preparare un nuovo attacco. Lo ha detto il viceministro dell’Interno Yevhen Yenin. L’annuncio è arrivato durante la visita di Vladimir Putin a Minsk e dopo che il ministero della Difesa del Cremlino ha annunciato che le truppe russe di stanza in Bielorussia condurranno esercitazioni militari congiunte con Minsk.

Usa: “Risponderemo di conseguenza a Minsk se aiuterà Mosca”

Gli Usa presteranno una stretta attenzione se Minsk fornisce ulteriore supporto a Vladimir Putin nel suo conflitto contro l’Ucraina e risponderanno “adeguatamente” nel caso lo facesse: lo ha detto il portavoce del dipartimento di stato americano Ned Price nel suo briefing.

Zelensky: “La Russia ha già perso quasi 99mila soldati”

“La Russia ha già perso quasi 99.000 dei suoi soldati in Ucraina. Un altro giorno saranno 100.000 perdite di occupanti. Perchè? Nessuno a Mosca ha una risposta. Fanno la guerra e sprecano la vita delle persone – la vita di altre persone, non i loro cari, non la propria vita, ma gli altri – e solo perché qualche gruppo al Cremlino non sa ammettere gli errori e ha una terribile paura della realtà. Ma la realtà parla da sé”. Così il presidente ucraino Voldymyr Zelensky nel suo consueto discorso serale.

