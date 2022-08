Ucraina: partita da Odessa la prima nave carica di grano

La prima spedizione di grano ucraino è partita dal porto di Odessa stamani alle 5.30 Gmt (le 7.30 in Italia). Lo fanno sapere le autorità turche. “La partenza della nave mercantile Razoni, battente bandiera della Sierra Leone e carica di mais, ha lasciato il porto di Odessa diretta in Libano”. Lo ha annunciato il ministero della Difesa turco in una nota, aggiungendo che seguiranno altri convogli “lungo i corridoi” marittimi, perché le “procedure sono completate”.

007 Gb: “Russia sta spostando forze dal Donbass a sud Ucraina”

“La Russia sta probabilmente riassegnando un numero significativo delle sue forze dal settore settentrionale del Donbass all’Ucraina meridionale”. Lo ha affermato il ministero della Difesa britannico nell’ultimo rapporto dell’intelligence.

“Negli ultimi quattro giorni, la Russia ha continuato a tentare assalti tattici sull’asse Bakhmut, a nord-est di Donetsk, riuscendo a fare solo dei progressi lenti – si legge -. La Russia sta probabilmente riaggiustando la sua offensiva nel Donbass dopo non essere riuscita a compiere un decisivo passo avanti in base al piano che aveva seguito da aprile”. Zaporizhzhia “è stata identificata come un’area vulnerabile che necessita di rinforzo”.

Due morti a Mykolaiv

La città ucraina di Mykolaiv, dove domenica sono rimasti uccisi in un bombardamento il tycoon ucraino Oleksiy Vadaturskyi e sua moglie Raisa Vadaturska, è stata di nuovo presa di mira nella notte dai bombardamenti russi. Il sindaco della città Oleksandr Sienkevych ha riferito che durante la notte del 1 agosto sono state udite esplosioni in varie parti della città.

