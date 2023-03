Ucraina, missili russi su Zaporizhzhia. Zelenska: “Colpiti i civili, non perdoneremo”

La guerra in Ucraina giunge al 372esimo giorno. Continua intanto la guerra dei droni fra i due Paesi. La Russia annuncia di aver bloccato un “attacco massiccio” effettuato dall’Ucraina sulla Crimea. Kiev replica: “Noi non colpiamo la Russia”.

La Russia ha condotto questa notte un attacco aereo su Zaporizhzhia, danneggiando gravemente un edificio residenziale. Lo ha scritto su Telegram il sindaco ad interim Anatoly Kurtev, citato dai media ucraini. L’amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia ha riferito che a colpire l’edificio è stato probabilmente un missile russo S-300. L’attacco ha distrutto tre piani del palazzo. I primi soccorritori sono sul posto.

E’ salito a tre civili morti il bilancio dell’attacco missilistico russo sul condominio di dieci appartamenti a Zaporizhzhia, nell’Ucraina meridionale. Lo scrivono i media locali, spiegando che sei persone ferite sono state portate in ospedale. Secondo i soccorritori ci sono ancora persone intrappolate sotto le macerie, l’edificio è stato quasi completamente distrutto. “In seguito all’impatto, più di 10 appartamenti dal secondo al quinto piano sono stati distrutti. Le case vicine sono state danneggiate dai detriti e dall’onda d’urto”, ha dichiarato la polizia.

La first lady ucraina Olena Zelenska ha commentato su Twitter l’attacco notturno russo con missili a Zaporizhia: “La città resiste coraggiosamente, (l’esercito russo) per rappresaglia attacca i civili. Nella notte è stato deliberatamente colpito un condomionio, tre piani sono completamente distrutti, civili sono morti. Continuiamo a cercare sotto le macerie. Condoglianze alle vittime. Non perdoneremo”. Zelenska ha anche postato un’immagine dell’edificio colpito.

Zaporizhzhia bravely resists ru-aggressor. In retaliation, it attacks civilians. A high-rise building was deliberately hit last night. 3 floors are completely destroyed, people died. We continue to search under the rubble. My condolences to the victims. We will not forgive this. pic.twitter.com/b0t2WCKuLG

