Ucraina, Meloni in viaggio per Kiev: “L’Ucraina può contare sull’Italia a 360 gradi”

La guerra in Ucraina giunge al 363esimo giorno. Ieri il presidente Usa, Joe Biden, a sorpresa, si è recato a Kiev. Giorgia Meloni è in viaggio verso Kiev a bordo in un treno partito lunedì sera dalla Polonia: “L’Ucraina può contare sull’Italia a 360 gradi”.

Ucraina: Meloni in viaggio per Kiev

Giorgia Meloni è in viaggio verso Kiev, per la sua prima visita in Ucraina. Nella notte, attorno alle due, una tappa per i controlli a Leopoli, dopo avere attraversato con un treno blu, un convoglio speciale partito dalla stazione di Przemysl, il confine con la Polonia diretta nella capitale ucraina. La premier con la delegazione italiana (con lei, tra gli altri, il sottosegretario alla presidenza Giovanbattista Fazzolari) era arrivata ieri pomeriggio a Varsavia dove ha incontrato il primo ministro Morawietcky e il presidente Duda e poi si è diretta a Kiev. In mattinata dovrebbe visitare alcuni dei luoghi simbolo della resistenza ucraina, e nel pomeriggio l’incontro con Zelensky nella capitale.

Il colloquio telefonico con Biden

Meloni ha avuto un colloquio telefonico con il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Il Presidente USA ha chiamato Meloni appena rientrato in Polonia, dopo la visita a sorpresa a Kiev. I due leader hanno discusso del loro stretto coordinamento in corso sul sostegno all’Ucraina, compresa l’assistenza in materia di sicurezza, economica e umanitaria.

La giornata a Varsavia

Ieri, il Presidente del Consiglio Meloni ha visitato Varsavia dove ha tenuto delle dichiarazioni insieme al Primo Ministro polacco, Mateusz Morawiecki. In serata, l’incontro con il Presidente della Repubblica di Polonia, Andrzej Duda.