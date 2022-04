Ucraina, Lavrov: “E’ iniziata la seconda fase dell’operazione speciale russa”

“La Russia ha iniziato la seconda fase dell’operazione speciale in Ucraina”. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, spiegando che la missione mira “alla completa liberazione delle repubbliche di Donetsk e Lugansk“.

Lavrov ha poi accusato l’Occidente di usare il presidente ucraino Zelensky per attaccare Mosca e “ignorare gli accordi di Minsk”. Sul leader ucraino ha poi affermato: “Non posso discutere seriamente di quello che dice perché cambia continuamente punto di vista in direzioni diametralmente opposte”.

Il ministero della Difesa russo ha lanciato un nuovo ultimatum ai soldati ucraini asserragliati nell’acciaieria Azovstal di Mariupol, esortandoli ad arrendersi entro mezzogiorno. “Basta a questa resistenza insensata, deponete le armi”, è l’appello lanciato dai russi.

🇺🇦 children in besieged 🇺🇦#Mariupol. Fear, confusion, pain in their eyes. And there is hope and faith that they will be saved very soon.

All #Ukrainian and international forces must be involved to save the children from 🇷🇺 #Nazi.#RussiaDisintegration#RussianWarCrimes pic.twitter.com/RrVLqgfRVx

— Idel-Ural (@IU_embassy) April 19, 2022