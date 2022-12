Ucraina, due esplosioni nel centro di Kiev: ci sono feriti

La guerra in Ucraina giunge al 299esimo giorno, proseguono i bombardamenti su Kiev. Nella notte è stato dichiarato l’allarme antiaereo nella capitale Kiev e in diverse regioni del centro e dell’est dell’Ucraina, secondo quanto reso noto dall’agenzia russa Tass. Gli oblast interessati dall’allerta sono quelli di Vinnitsa, Poltava, Kharkiv, Cherkassy, Donetsk, Dnipro, Kirovograd e Nikolayev e Zaporizhzhia.

Ucraina: media, due esplosioni nel centro di Kiev

Due potenti esplosioni sono avvenute nel centro della capitale ucraina Kiev durante la notte, secondo fonti locali citate dal Kyiv Independent. Poco prima il governatore dell’oblast di Kiev, Oleksiy Kuleba, aveva scritto su Telegram che le difese aeree della regione stavano operando “a causa di un attacco russo” operato con “droni”. Dalle prime ore della notte era stato dichiarato l’allarme antiaereo a Kiev e in diverse regioni del centro e dell’est dell’Ucraina.

Kiev: due feriti nell’attacco russo con droni

Due persone sono rimaste ferite nell’attacco con droni lanciato la notte scorsa dalle forze russe su Kiev: lo ha reso noto su Telegram il governatore regionale, Oleksiy Kuleba, come riporta il Guardian. L’attacco, ha aggiunto Kuleba, ha inoltre danneggiato infrastrutture critiche e abitazioni della capitale ucraina.

Zelensky: “Prepariamo summit per la pace per questo inverno”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato nel suo consueto discorso serale la preparazione di un summit per la pace entro la fine del prossimo inverno. “Stiamo preparando un vertice speciale questo inverno. Un vertice per la pace. Per il nostro Paese e per qualsiasi altra nazione che possa subire la stessa aggressione, lo stesso terrore che la Russia ha portato nella nostra terra”.

Fonte: Ansa