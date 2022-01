Tensioni in Ucraina, Borrell: “non drammatizziamo, no a sanzioni alla Russia”

“Non credo che si debba drammatizzare la situazione, i negoziati con la Russia sono in corso, non penso che si debba lasciare l’Ucraina“. Lo ha sottolineato l’Alto rappresentante per la politica estera Ue, Josep Borrell, dopo aver annunciato che per ora il personale dell’Ue non viene evacuato dall’Ucraina.

“A meno che il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, non abbia qualcosa da dirci di importante, il personale dell’Unione Europea non ha in programma nessuna evacuazione dall’Ucraina”, ha spiegato l’Alto rappresentante della politica estera Ue prima dell’avvio del consiglio affari esteri oggi a Bruxelles, commentando l’annuncio Usa dell’evacuazione delle famiglie dei diplomatici. A cui ha seguito l’annuncio del ritiro del personale diplomatico britannico da Kiev.

“Sulle sanzioni vogliamo agire in forte coordinamento con i nostri partner: gli Usa, il Canada e il Regno Unito. Al momento stiamo continuando a costruire un forte pacchetto di sanzioni, ma nulla di concreto verrà approvato oggi. C’è un processo, il processo è in corso, sarà tutto pronto quando necessario, ma oggi non annunceremo nulla”, ha aggiunto Borrell.

Strongly condemn the senseless destruction and violence at the manifestation in Brussels today, including against our @eu_eeas /@EU_FPI premises.

Thanks to the women and men of the @federalepolitie @policefederale for their action. #Bruxelles pic.twitter.com/YWF9lv5xMx

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 23, 2022