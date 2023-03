Ucraina: 12 attacchi missilistici in 24 ore. Aereo russo intercettato sull’Estonia

Prosegue la guerra in Ucraina che giunge al 385esimo giorno. La Russia ha dislocato 13 navi militari in servizio di combattimento nel Mar Nero, tra cui quattro unità lanciamissili con un totale di 28 missili da crociera Kalibr a bordo: lo scrive il comando navale ucraino su Facebook, citato dall’agenzia Ukrinform.

Resta altissima intanto la tensione dopo l’intercettazione e il danneggiamento da parte di un jet russo di un drone spia americano, costretto a schiantarsi nel Mar Nero.

Kiev: 12 attacchi missilistici e 40 raid aerei russi in 24 ore

Nelle ultime 24 ore la Russia ha lanciato contro l’Ucraina 12 attacchi missilistici, 40 raid aerei oltre a più di 100 razzi da lanciatori multipli, che hanno provocato vittime e danni nelle oblast di Kramatorsk e di Donetsk, secondo un bilancio mattutino dello Stato maggiore interforze di Kiev, citato dal Kyiv Independent. Bombardamenti su Zatoka, sulla regione di Odessa, Ivanivka, sulla regione di Kherson hanno creato danni alle infrastrutture, fra cui a un asilo nido. Kiev rivendica di aver respinto 90 attacchi nemici e di aver bersagliato nove basi temporanee russe, tre sistemi di difesa antiaerea e tre postazioni di comando di Mosca sul suo territorio.

Aereo russo intercettato sull’Estonia

Aerei da caccia della Royal Air Force (Raf) britannica e dell’aeronautica tedesca hanno intercettato un aereo militare russo sullo spazio aereo dell’Estonia, scrive la Bbc in un tweet, che non cita fonti. L’aereo russo, un quadrimotore da trasporto e rifornimento in volo Ilyushin Il-78 Midas, volava fra l’enclave russa di Kaliningrad e San Pietroburgo, ed è transitato sullo spazio aereo estone, sul Baltico, senza annunciare il suo passaggio al controllo aereo di Tallinn.

Fonte Ansa