Tutela dei consumatori digitali: l’Ue vara la riforma

La Commissione europea ha presentato un’ambiziosa riforma per rafforzare la protezione dei consumatori digitali e garantire le stesse tutele del commercio offline. La proposta punta a vietare le pratiche di marketing manipolative, come i finti prodotti in esaurimento, oltre a imporre massima trasparenza su prezzi, abbonamenti e influencer marketing. Con l’estensione dei poteri d’indagine e sanzione della Commissione sui casi su vasta scala, la misura mira a creare mercati più equi, stimando un risparmio per i cittadini fino a 13,7 miliardi di euro all’anno.

La proposta

La Commissione europea ha presentato oggi la sua proposta di, “un aggiornamento delle norme dell’Ue in materia di protezione dei consumatori per garantire che essi godano dello stesso elevato livello di protezione online di cui usufruiscono offline”. Parallelamente, la Commissione ha proposto una revisione del regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori, conferendole maggiori poteri per indagare direttamente e infliggere ammende nei casi su vasta scala che hanno un impatto sui consumatori in tutto il mercato unico. “Insieme, queste iniziative si baseranno sul corpus normativo digitale esistente per rafforzare la protezione dei consumatori, contribuire a mercati online più equi e creare condizioni di parità, consentendo alle imprese di competere, crescere e innovare con fiducia”. Il risultato atteso “sarà una migliore protezione dei consumatori e una concorrenza più leale per le imprese, che nel complesso potrebbero far risparmiare ai consumatori fino a 13,7 miliardi di euro all’anno”.

Le possibili novità

Tra le principali novità della proposta figurano: il divieto di tattiche di marketing manipolative (i cosiddetti “modelli oscuri”), come le affermazioni false secondo cui un prodotto è quasi esaurito, che spingono i consumatori a prendere decisioni di acquisto che altrimenti non potrebbero prendere; prezzi chiari e trasparenti; divulgazione chiara dell’influencer marketing; una restrizione agli annunci e ai prezzi personalizzati sleali che si rivolgono ai minori o sfruttano dati sensibili; contratti e abbonamenti digitali più facili da annullare. Le proposte saranno ora discusse dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Le dichiarazioni

Michael McGrath, commissario per la tutela dei consumatori, dichiara: “Lo shopping non è mai stato più conveniente, ma la convenienza non deve mai andare a scapito dell’equità. Una forte protezione dei consumatori è alla base della competitività”. Aggiunge: “Sia che le persone acquistino online o in un negozio fisico, meritano lo stesso elevato livello di protezione. Oggi proponiamo la riforma più ambiziosa delle norme dell’Ue in materia di protezione dei consumatori di una generazione, in modo che sia i consumatori che le imprese possano sfruttare al meglio i mercati digitali con fiducia”.

Fonte Agensir