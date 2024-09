Trump: “In grado di trovare un accordo tra Putin e Zelensky rapidamente”

"Non vedo l'ora di vederlo. Credo che sarò in grado di trovare un accordo tra il presidente Putin e il presidente Zelensky, abbastanza rapidamente": così Trump prima dell'incontro con Zelenky a New York

La guerra in Ucraina giunge al giorno 947. Donald Trump è felice di incontrare il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky dicendosi certo di trovare un accordo rapido tra Zelensky e Putin per far finire la guerra. Intanto, tre persone sono morte in un attacco russo sulla città portuale di Izmail, nell’oblast di Odessa, in Ucraina. Nel Donetsk l’esercito russo ha conquistato un altro villaggio.

Donald Trump incontrerà il presidente Zelensky alla Trump Tower

“Non vedo l’ora di vederlo. Credo che sarò in grado di trovare un accordo tra il presidente Putin e il presidente Zelensky, abbastanza rapidamente”. Lo ha detto Donald Trump all’annuncio dell’incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Trump Tower di New York, meno di un giorno dopo che la vicepresidente Kamala Harris, avversaria democratica di Trump, ha incontrato il leader ucraino e gli ha espresso il suo incondizionato sostegno.

Kiev: “Attacco russo a Izmail, 3 morti e 11 feriti”

Almeno tre civili sono morti e altri undici feriti, fra cui un bambino, in un attacco di droni russi sulla città portuale di Izmail, sul Danubio nel sud-Ovest dell’Ucraina, vicino al confine con la Romania. Lo rende noto il governatore dell’oblast di Odessa, di cui Izmail fa parte, Oleg Kiper. Immagini messe online dal governatore mostrano un edificio residenziale parzialmente distrutto e in fiamme.

Mosca: conquistato un altro villaggio nella regione di Donetsk

Le truppe russe hanno conquistato nelle ultime 24 ore il villaggio di Marinovka, nella regione ucraina di Donetsk. Lo annuncia il ministero della Difesa di Mosca.

Hacker ucraini attaccano 800 server militari russi

Negli ultimi quattro giorni gli hacker della Direzione principale dell’intelligence hanno attaccato più di 800 server in diverse regioni della Russia: lo scrive Rbc-Ucraina citando proprie fonti. Secondo una fonte dell’intelligence militare, “dopo l’attacco i documenti e i dati memorizzati sui server interessati sono stati completamente distrutti. Stiamo parlando dei server delle istituzioni militari, amministrative e finanziarie che garantiscono l’aggressione della Federazione Russa contro l’Ucraina”, scrive Rbc-Ucraina”.

Fonte: Ansa