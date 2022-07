“Santo Padre, non c’è dubbio che lei abbia avuto un impatto enorme”. Lo ha detto il primo ministro del Canada, Justin Trudeau, durante l’incontro di papa Francesco alla “Citadelle de Quebec” con le autorità civili, le popolazioni indigene e il Corpo diplomatico.

My message to everyone at the Citadelle today: Survivors and their descendants must remain at the centre of everything we do. And in the spirit of healing, we must never give up. We must continue our work with Indigenous Peoples until we reach a better future – for everyone. pic.twitter.com/BQ4EaTGTig

