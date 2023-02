Trovato un caso di aviaria in un uccello nella località di Pozuelos, in Argentina

Trovato un caso di aviaria in un uccello selvatico nella località di Pozuelos, in Argentina. L’Influenza aviaria è una malattia infettiva contagiosa altamente diffusiva, dovuta a un virus influenzale di ceppo A che colpisce diverse specie di uccelli selvatici e domestici, con sintomi che possono essere lievi, oppure gravi e sistemici con interessamento degli apparati respiratorio, digerente e nervoso e alta mortalità. Il virus può trasmettersi agli umani, come è stato definitivamente dimostrato a partire dal 1997.

Il caso di aviaria

Il Servizio nazionale per la sicurezza alimentare dell’Argentina (Senasa) ha dichiarato l’emergenza sanitaria dopo aver rilevato la presenza del virus dell’influenza aviaria in un esemplare di uccello selvatico nella località di Pozuelos, nella provincia di Jujuy, al confine con la Bolivia. “E’ nostro devore informare della presenza del virus ma anche rassicurare la popolazione che sono state prese tutte le misure preventive necessarie e non generare allarme”, ha detto il sottosegretario all’Agricoltura e all’allevamento Jose Bahillo.

“La comparsa del virus non sorprende in quanto stavamo già seguendo la sua diffusione nel resto della regione ed era stato attivato un rafforzamento del monitoraggio epidemiologico”, ha aggiunto.

In effetti, casi di influenza aviaria sono stati registrati nelle ultime settimane in tutta la regione e il virus sembra aver raggiunto adesso il Cono Sud dopo essere stato rilevato in precedenza in Venezuela, Perù, Colombia, Ecuador, Cile, Bolivia e Uruguay e prima ancora in Canada, Stati Uniti, Messico, e in Centro America.

Fonte: Ansa