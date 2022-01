Trovato il corpo senza vita del pescatore disperso nel Casertano

Dopo quasi tre giorni di ricerche i Vigili del Fuoco hanno trovato il corpo, senza vita, di Lucio Grasso, il pescatore 38enne di Castelpagano scomparso in località Torcino a Ciorlano, in provincia di Caserta. Grasso risiedeva a Castelpagano, in provincia di Benevento.

Tre notti fa era caduto nelle acque del Lago dei Cigni – in località Torcino a Ciorlano ai confini con il comune di Capriati al Volturno – dopo essersi avventurato con il gommone a parecchi metri dalla riva, per controllare se la lenza della sua canna da pesca era a posto. È stato il gommone privo del compagno di pesca beneventano avvistato sulle rive del Lago dei Cigni nella mattina del 20 gennaio a far scattare l’allarme. Sul posto i carabinieri della compagnia di Piedimonte Matese.

Tre giorni di ricerche

Mobilitati fin da subito, i Vigili del Fuoco hanno istituito una unità di Comando locale sul luogo della scomparsa per coordinare le ricerche e, oltre alla squadra ordinaria del distaccamento di Piedimonte Matese, sono intervenuti anche il nucleo T.A.S. (esperti in topografia applicata al soccorso) proveniente dal Comando di Avellino, il nucleo sommozzatori del Comando di Napoli, il nucleo S.A.P.R. (sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) del comando di Caserta per le ricerche dall’alto, il nucleo cinofili del Comando di Caserta e di Benevento e il nucleo soccorso fluviale del Comando di Salerno e Napoli. Le ricerche, coordinate dai Vigili del Fuoco, hanno visto anche la collaborazione del nucleo sommozzatori dei Carabinieri. Una volta individuato, il corpo dell’uomo è stato portato a riva ed affidato all’istituto di medicina legale di Caserta.

