Tra inondazioni e rischi per la salute: l’Africa orientale di fronte all’emergenza El Niño

Il cambiamento climatico e i fenomeni meteorologici estremi continuano a rappresentare una seria minaccia per la stabilità sanitaria ed ecologica di molte aree vulnerabili del pianeta. In Africa orientale, le forti piogge e le inondazioni ricorrenti collegate al ciclo climatico di El Niño stanno creando le condizioni ideali per la proliferazione di vettori infettivi. Di fronte a questa emergenza, le organizzazioni internazionali raccomandano un’azione preventiva immediata e coordinata tra i diversi settori per salvaguardare sia le comunità locali sia i settori pastorali ed economici della regione.

La minaccia e le aree a rischio

Le forti piogge e le inondazioni associate al fenomeno climatico El Niño aumentano il rischio di focolai di febbre della Rift Valley nell’Africa orientale. A lanciare l’allarme sono la Fao, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, e l’Igad, Autorità intergovernativa per lo sviluppo, che chiedono ai Paesi della regione di rafforzare la sorveglianza e la preparazione sanitaria. La malattia, causata da un virus trasmesso principalmente dalle zanzare, colpisce animali come bovini, ovini, caprini e cammelli, ma può contagiare anche l’uomo attraverso il contatto diretto con animali infetti o prodotti di origine animale. Tra i Paesi maggiormente esposti figurano Etiopia, Kenya, Somalia, Sudan del Sud, Tanzania e Uganda. Il rischio è in aumento anche in Burundi e Ruanda.

Previsioni e strategie di prevenzione

Secondo le previsioni, tra ottobre 2026 e gennaio 2027 le condizioni favorevoli alla trasmissione del virus potrebbero estendersi in gran parte dell’area. Le precipitazioni, creando nuovi habitat per la proliferazione delle zanzare, potrebbero favorire la diffusione dell’infezione, mentre gli spostamenti del bestiame rendono più complesso il controllo dei focolai. Fao e Igad sollecitano quindi una sorveglianza mirata, la disponibilità preventiva di vaccini e forniture essenziali e una collaborazione tra sanità umana, veterinaria e tutela ambientale, secondo l’approccio “One Health”, che riconosce il legame tra salute delle persone, degli animali e degli ecosistemi.

Fonte Agensir