Tokyo: la Borsa apre in ribasso

Le contrattazioni sono iniziate in calo a seguito delle perdite degli indici azionari statunitensi

La Borsa di Tokyo, sulla base della contrazione degli indici azionari statunitensi, ha iniziato le contrattazioni in calo.

L’apertura della Borsa di Tokyo

La Borsa di Tokyo inizia le contrattazioni in calo, seguendo la contrazione degli indici azionari statunitensi, penalizzati dai risultati non corrispondenti alle aspettative dalle trimestrali societarie nel settore tecnologia, e il nuovo aumento dei rendimenti sul mercato obbligazionario Usa. In apertura il Nikkei marca una flessione dell’1,09% a quota 30.928,72, e una perdita di 341 punti.

Il mercato valutario

Sul mercato valutario lo yen prosegue la fase di indebolimento sul dollaro, superando di poco la “soglia psicologica” di 150, che secondo gli analisti potrebbe portare il governo giapponese ad intervenire, ed è stabile a 158,50 sull’euro.

Fonte: Ansa