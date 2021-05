“Together We Care”: i Gen Rosso in concerto

L’8 maggio alle ore 21 (ora italiana), il Gen Rosso, sul proprio canale YouTube, farà un concerto interamente dedicato alla Settimana del Mondo Unito. Un contributo che si propone di coinvolgere quante più persone possibili nel “Dare to care World Project” – “Osare nel prendersi cura”.

Come seguire il concerto

Per poter assistere al concerto, online a causa della pandemia, basterà cliccare su questo link: https://youtu.be/odLOaO888SU.

Come nasce il Gen Rosso

Il Gen Rosso – International Permorming Arts Group, nasce a Loppiano (Firenze) nel 1966 da un’idea di Chiara Lubich (vincitrice del premio UNESCO per l’Educazione alla Pace) che ha regalato, in dono, una batteria rossa ad un gruppo di giovani in ordine comunicare attraverso la musica i valori della pace e della fratellanza universale e contribuire alla realizzazione di un mondo più unito. L’attività di Gen Rosso nasce dal patrimonio artistico culturale e dall’internazionalità dei suoi membri, nonché dal loro impegno personale a mettere in atto gli stessi valori culturali nella loro vita quotidiana, di cui ciascuno è ambasciatore.

