Tir in bilico sopra un tetto di una palazzina a Caccamo

Un tir per cause in corso di accertamento è finito in bilico sui tetti di alcuni magazzini a Caccamo, nel Palermitano. Il grosso mezzo è sospeso e minaccia una palazzina a fianco dove abitano sei famiglie.

Immobile evacuato per la possibile caduta del tir

I carabinieri e i vigili del fuoco hanno fatto evacuare l’immobile. Al momento le famiglie sono tutte fuori dalle abitazioni e in attesa che l’allarme possa rientrare. I vigili del fuoco sono al lavoro con una grossa gru per cercare di rimuovere il veicolo ed evitare gravi danni alla costruzione.

Ma i tempi – spiega Ansa – non saranno brevi: il mezzo pesante – come si vede dalle immagini – è sospeso a mezz’aria e non è facile rimuoverlo per far tornare i residenti nelle proprie abitazioni.

La testimonianza degli inquilini

“Abbiamo sentito un forte boato verso le 8.30 – dicono i residenti -. Sembrava un grosso tuono. Poi siamo stati chiamati dai carabinieri che hanno invitato tutti ad uscire da casa. Siamo davvero preoccupati perché il mezzo potrebbe ancora cadere e finire sulla palazzina. Siamo molto spaventati. Siamo dovuti uscire di corsa da casa. E’ una mattinata che non dimenticheremo mai“.

