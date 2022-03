E’ iniziato alle 12:00 (ora italiana) il terzo round di colloqui diplomatici tra Russia e Ucraina nella foresta di Belovezhskaya Pushcha, in Bielorussia. Putin ha fatto sapere ieri a Macron che se non raggiungerà i suoi obiettivi con i negoziati, lo farà con la guerra. L’Ucraina ha replicato in giornata: “Pronti a negoziare modelli di garanzia non Nato, ma nessun accordo possibile su Crimea e Donbass”.

Mosca: “Nella lista dei Paesi ostili, c’è anche l’Italia”

Il governo russo ha approvato oggi una lista di “Paesi ostili”, per aver applicato o per essersi uniti a sanzioni contro Mosca nella quale compare anche l’Italia in quanto Paese europeo. Lo riferisce la Tass. La lista comprende infatti tra gli altri gli Usa, i Paesi Ue, la Gran Bretagna, il Giappone, la Corea del Sud, l’Australia, la Nuova Zelanda, la Svizzera oltre che ovviamente la stessa Ucraina.

Draghi da Bruxelles: “Massima rapidità Italia in attuazione sanzioni”

Il Presidente Mario Draghi ha incontrato oggi a Bruxelles la Presidente della Commissione europea Ursula von del Leyen. “L’Italia lavora a ridurre la dipendenza dal gas russo. Nei giorni scorsi, il Comitato per la sicurezza finanziaria del Ministero dell’Economia ha approvato importanti provvedimenti di congelamento di beni nei confronti di oligarchi russi, che sono stati prontamente eseguiti. Dobbiamo agire tutti con la massima rapidità”, ha detto il premier.

Oms: “200 strutture sanitarie su linee di fuoco”

Più di 200 strutture sanitarie dell’Ucraina si sono trovate lungo le linee di conflitto o in aree di controllo modificate nel corso della prima settimana di conflitto con la Russia. Lo riferisce l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel primo bollettino elaborato per fare il punto sulla situazione sanitaria in Ucraina. L’Oms evidenzia come la possibilità di offrire assistenza ai malati e ai feriti in Ucraina sia diventata molto difficile.

Uccisi oggi la star televisiva ucraina 33enne Pasha Lee e il sindaco della città di Gostomel, Yuri Illich Prylypko, morto “mentre distribuiva il pane agli affamati e medicine ai malati”, ha spiegato il municipio.

