“Un segnale fortissimo che dà finalmente una svolta alla ricostruzione, quello impresso dal Commissario. Noi tutti dobbiamo essere profondamente grati a Legnini per quello che ha fatto e continuerà a fare per il territorio. questa volta siamo davvero nelle condizioni di far ripartire la ricostruzione degli immobili privati e pubblici e delle chiese. La svolta data dalle normative fatte dal commissario ci mette nelle condizioni di iniziare; adesso sta a noi fare la nostra parte. Come diocesi siamo già partiti con il collegio Betti ma continueremo con le chiede e tante opere da risistemare; tra queste ultime infatti abbiamo anche diverse strutture private che potranno essere funzionali al ritrovo sociale delle nostre comunità. Credo che proprio grazie a questi positivi segnali che vengono dal Commissario, tra i componenti delle istituzioni, potremo collaborare affinché la partenza vi sia come fatto reale e non come un mero desiderio“.

Sono le parole di monsignor Francesco Massara, arcivescovo di Camerino-San Severino Marche e Fabriano-Matelica, riportate dal quotidiano appenninocamerte.info, che esprime grande soddisfazione per l’operato del Commissario straordinario alla ricostruzione delle aree colpite dal terremoto del Centro Italia del 2016 e 2017, Giovanni Legnini.

Le nuove ordinanze di Legnini

Il commissario per la ricostruzione ha emanato tre nuove ordinanze la 105, la 106 e la 107, per i programmi straordinari di ricostruzione nei comuni più colpiti dal sisma, per la semplificazione nella ricostruzione delle chiese, per la riorganizzazione interna della struttura commissariale. Come riporta l’appenninocamerte.info, è stato lo stesso Commissario a dare notizia delle nuove ordinanze in una conferenza stampa.

“I sindaci vivono una situazione di grandissima difficoltà e responsabilità, so che queste difficoltà ci sono e quindi istituiamo un fondo di 5 milioni di euro per sostenere i Comuni, per affiancarli, per andare avanti e accelerare”, ha detto il commissario, spiegando che si tratta di un “fondo per aiutare chi ha bisogno di altre risorse per completare i piani – ha spiegato – in 10 giorni li avrà. Vogliamo eliminare ogni ostacolo per far sì che i piani vengano varati al più presto”.

“Le risorse ci sono ma ne serviranno e quindi io ho già chiesto e chiederò ancora che una quota del Recovery fund sia destinato a rendere questi territori più attrattivi” perché “se nel ricostruire garantiremo sicurezza e connessione, con infrastrutture materiali e digitali, questi territori nei prossimi anni potranno guardare con maggiore fiducia al futuro”.

“La macchina deve funzionare e io farò in modo che funzioni. Per questo da settembre sarò meno negli uffici di Roma e andrò nei Comuni, negli uffici speciali, per capire quali sono gli ostacoli da superare perché il tempo degli alibi è finito. Per i progettisti, per i tecnici, privati e pubblici, per tutti – ha aggiunto Legnini – Siamo consapevoli dei ritardi, delle lentezze e dei limiti – ha proseguito – ma anche della inderogabile necessità di guardare avanti con fiducia. Le regole sono state ridisegnate e ora entreranno a regime pienamente, entro settembre. Ma adesso – ha concluso – bisogna partire e se non si parte, se non funziona, vuol dire che c’è qualcuno che non ha interesse che funzioni. Io andrò a verificare di persona”.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com