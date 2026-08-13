Telefono Azzurro non va in vacanza: ascolto e protezione anche a Ferragosto

Nemmeno la pausa estiva e il clima di festa fermano la missione di Telefono Azzurro. I servizi di assistenza 19696, 114 ed 116000 restano attivi 24 ore su 24 per garantire ascolto e protezione a minori e famiglie in difficoltà. A confermare un bisogno che non conosce pause sono i numeri: tra maggio e luglio sono state oltre 24.000 le conversazioni gestite, con un picco registrato nelle ultime settimane e una netta preferenza per i canali digitali come chat e WhatsApp.

Le linee attive

Non si fermano neanche a Ferragosto e durante le ferie estive i servizi di assistenza ai minori di Telefono Azzurro, garantendo ascolto, orientamento e protezione. Le linee 19696, 114 Emergenza Infanzia e 116000 Bambini Scomparsi sono operative 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno.

Le dichiarazioni

“Essere presenti significa esserci quando un bambino o un adolescente ha bisogno di parlare, quando si trova in una situazione di difficoltà o di pericolo, ma anche quando una famiglia cerca un confronto e non sa a chi rivolgersi – afferma Ernesto Caffo, presidente di Telefono azzurro –. Anche nei giorni di festa il nostro compito non cambia: ascoltare, accogliere e, quando necessario, attivare una rete di protezione. Perché il bisogno di aiuto non conosce stagioni, orari o giorni festivi”.

Il dato

Tra il 1° maggio e il 23 luglio, i servizi monitorati da Telefono azzurro hanno ricevuto 24.859 conversazioni, con una media di 295,9 al giorno. Nelle ultime quattro settimane il volume medio settimanale è cresciuto del 23,9% rispetto alle prime quattro. Dietro questi numeri ci sono bambini, adolescenti e famiglie che hanno cercato qualcuno dall’altra parte dell’ascolto. Il servizio 19696, in particolare, ha raccolto 19.064 conversazioni nel periodo considerato. Un bisogno che si manifesta anche attraverso i canali digitali: chat e WhatsApp hanno concentrato l’80% delle conversazioni.

Fonte Agensir