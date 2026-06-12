Tecnologia, sviluppo e dossier internazionali: Italia e Corea del Sud rafforzano la collaborazione

Le relazioni tra Italia e Corea del Sud salgono al livello di Partenariato strategico speciale, con l’incontro tra i presidenti Giorgia Meloni e Lee Jae Myung avvenuto a Villa Pamphili a Roma. Nel corso del bilaterale è stato adottato il Piano d’Azione 2026-2030 che rafforza la collaborazione tra i due Paesi in diversi ambiti, dalla politica all’economica, dalla scienza all’alta tecnologia, con un focus particolare su semiconduttori, energia, spazio e intelligenza artificiale. A margine, sono stati firmati accordi settore su sviluppo, scienze, tecnologie avanzate e delle tecnologie dell’informazione e comunicazione.

Il piano d’azione

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto a Villa Pamphili il presidente della Repubblica di Corea Lee Jae Myung, nel quadro della sua visita di Stato in Italia. Come spiega una nota di Palazzo Chigi, “l’incontro, che fa seguito alla missione a Seul” di Meloni il 19 gennaio scorso, “ha consentito di elevare le relazioni tra Italia e Corea al livello di Partenariato Strategico Speciale e di adottare un Piano d’Azione 2026-2030 per intensificare la collaborazione bilaterale in ambito politico, economico, scientifico-tecnologico, culturale e nel campo della sicurezza e difesa”. I due leader “hanno, inoltre, discusso l’approfondimento della collaborazione nel settore dei semiconduttori e delle cooperazioni industriali, in particolare nei comparti ad alta tecnologia, come intelligenza artificiale, spazio, automotive ed energia”.

Stabilità e prosperità

Meloni e Lee, spiega poi il comunicato, hanno “avuto uno scambio di vedute sui principali dossier internazionali, riaffermando il comune impegno per la stabilità e la prosperità dell’Indopacifico e l’intenzione condivisa di contribuire agli sforzi in corso per riaprire lo Stretto di Hormuz“.

I quattro accordi

“Al termine dell’incontro – viene riferito – si è svolta una cerimonia di firma di quattro accordi nel settore della cooperazione allo sviluppo, nel campo delle scienze, delle tecnologie avanzate e delle tecnologie dell’informazione e comunicazione, sulla collaborazione nel campo dell’economia sociale e solidale e nel settore delle micro, piccole e medie imprese”. Cooperazione allo sviluppo, scienze, economia sociale e solidale, e pmi: sono gli ambiti degli accordi scambiati a margine dell’incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della Corea Lee Jae Myung. Il Memorandum d’intesa sulla cooperazione allo sviluppo è stato scambiato dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani con l’omologo Cho Hyun. La ministra dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini ha invece scambiato un Memorandum d’Intesa nel campo delle scienze, delle tecnologie avanzate e delle tecnologie dell’informazione e comunicazione, con il vice primo ministro e ministro della Scienza, Bae Kyoung Hoon. Un Memorandum d’intesa sulla collaborazione nel campo dell’economia sociale e solidale è stato poi scambiato tra la viceministra del Lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci e il ministro coreano dell’Interno e della sicurezza Yun Hojung. Infine è stata scambiato un Memorandum d’intesa nel settore delle micro, piccolo e medie imprese, tra il viceministro delle Imprese Valentino Valentini e il viceministro delle Pmi e start-up Roh Yong Seok.

Fonte Ansa