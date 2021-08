Bbc: “Checkpoint dei talebani sulla strada per l’aeroporto di Kabul”

Le forze statunitensi potrebbero rimanere a Kabul oltre il 31 agosto per evacuare tutti gli americani. Lo ha detto il presidente Biden

Alcuni checkpoint dei talebani impediscono agli afgani di raggiungere l’aeroporto di Kabul. Lo riferisce la Bbc spiegando che circa 4.500 soldati statunitensi controllano l’aeroporto ma tutte le strade che portano ai terminal sono sotto il controllo dei talebani. Gli insorti in particolare non consentono agli afgani che non hanno i documenti di raggiungere l’aeroporto, ma spesso bloccano anche chi li possiede.

Le forze statunitensi potrebbero rimanere a Kabul oltre il 31 agosto per evacuare tutti gli americani. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden.

Oggi colloquio Blinken-Di Maio su Afghanistan

Il Segretario di Stato Usa Blinken ha parlato con il ministro degli Esteri Di Maio “del continuo coordinamento con alleati e partner in Afghanistan”. Lo rende noto il portavoce del Dipartimento di Stato Usa, Ned Price. I due “hanno discusso degli sforzi di evacuazione in corso e dei modi per promuovere la sicurezza e la protezione di tutti i cittadini afgani e internazionali”. Oggi si terrà il G7 dei ministri degli Esteri. Di Maio sarà collegato dalla Farnesina.

