Il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani è intervenuto stamane i un’intervista su Rai Radio1, parlando di diversi argomenti, tra cui la liberazione di Patrick Zaki, studente egiziano dell’Università di Bologna, graziato dal presidente Al Sisi lo scorso 19 luglio.

Tajani, con Zaki il governo ha raggiunto un risultato importante

“A Patrick Zaki auguro buona fortuna e che possa realizzare i suoi sogni. Il governo italiano ha fatto ciò che riteneva giusto, dal primo momento della nascita di questo esecutivo ci siamo occupati della liberazione di Zaki e della soluzione del caso Regeni. Abbiamo lavorato sodo e in silenzio. Con Zaki abbiamo raggiunto un risultato molto importante”. Ha affermato il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani parlando a Radio anch’io su Rai Radio1.

Tajani: “Conferenza migrazioni un successo del governo italiano”

“La Conferenza internazionale su Sviluppo e Migrazioni che si è tenuta ieri alla Farnesina è un grande successo del governo italiano che ha riunito a Roma 13 tra capi di Stato e di governo. Si è deciso di rafforzare le misure per impedire la migrazione illegale e la perdita di vite umane. Tutti gli Stati si sono detti favorevoli a partecipare al lavoro. Si affronteranno le cause che sono alla radice della migrazione. Ci devono essere flussi migratori regolari e non persone disperate che fuggono su cui speculano i trafficati, gli stessi che trafficano armi e droga. Per tutti coloro che vogliono venire in Italia a lavorare in maniera regolare, con contratti regolari serve una strategia a breve, medio e lungo termine”, ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Radio anch’io su Rai Radio 1.

Fonte: Ansa