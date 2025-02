Tajani visita quattro bambini palestinesi ricoverati a Torino

Il ministro Tajani ha visitato quattro bambini palestinesi ricoverati a Torino, parte di un gruppo di giovani pazienti oncologici provenienti da Gaza. L’iniziativa è frutto di una collaborazione tra Ministero degli Esteri, Difesa e Protezione Civile, che ha permesso il trasferimento dei bambini in Italia per cure mediche. L’iniziativa si inserisce nel programma “Food for Gaza”, che vede l’Italia impegnata in aiuti umanitari in Medio Oriente.

L’incontro con il Ministro

In occasione della sua missione a Torino per l’inaugurazione dell’anno accademico del Politecnico, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha fatto visita a quattro bambini palestinesi che sono attualmente in cura presso l’Ospedale Policlinico Regina Margherita, grazie alla disponibilità della Regione Piemonte. I piccoli pazienti, insieme alle loro famiglie, sono arrivati in Italia lo scorso 13 febbraio, parte del gruppo di quattordici bambini malati oncologici che avevano lasciato Gaza tramite il valico di Rafah e portati in Egitto in un’operazione resa possibile grazie alla sinergia fra Ministero degli Esteri, Ministero della Difesa e Dipartimento della Protezione Civile. In occasione della visita, Tajani ha discusso con il Presidente della Regione Alberto Cirio e delle altre autorità presenti della possibilità di estendere le cure per i bambini palestinesi ad altri settori sanitari di cui si registra particolare urgenza, fra cui quello delle protesi. L’iniziativa rientra nel più vasto programma “Food for Gaza”, grazie al quale l’Italia è in prima linea con il suo impegno umanitario sin dalle prime fasi della crisi in Medio Oriente