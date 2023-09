Tajani all’ONU: “Sosteniamo sinceramente il piano di pace ucraino”

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è intervenuto al consiglio di sicurezza dell’Onu sull’Ucraina. “La ricostruzione dell’Ucraina sarà una delle massime priorità della Presidenza italiana del G7 il prossimo anno”, ha assicurato Tajani.

Tajani a Onu, sosteniamo sinceramente il piano di pace ucraino

“Sosteniamo sinceramente la formula di pace in 10 punti del presidente Zelensky”: lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo al consiglio di sicurezza dell’Onu sull’Ucraina.

“Italia sarà in prima linea in ricostruzione Ucraina”

“La ricostruzione dell’Ucraina sarà una delle massime priorità della Presidenza italiana del G7 il prossimo anno”, “l’Italia sarà in prima linea nella ricostruzione”: lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo al consiglio di sicurezza dell’Onu sull’Ucraina. “L’aggressione russa all’Ucraina – ha spiegato il ministro – ha raggiunto i siti religiosi. Secondo l’Unesco, più di 120 siti religiosi sono stati danneggiati. Dopo il bombardamento della cattedrale di Odessa abbiamo lanciato un progetto italiano per la ricostruzione. Odessa è stata progettata da architetti italiani. È un progetto di rinascita sociale e spirituale, potete contare sull’Italia. L’Italia lotterà sempre per la pace e sarà pronta a fare la sua parte. Ovunque”.

“Proposta di Roma per negoziati su Nagorno Karabakh”

“Abbiamo offerto al ministro degli Esteri di Baku e di Ierevan la città di Roma per un incontro con Armenia e Azerbaigian per discutere della situazione nel Nagorno Karabakh”: lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo al consiglio di sicurezza dell’Onu sull’Ucraina.

Fonte: Ansa