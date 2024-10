Tajani: “Non c’è nessuna intenzione di ritirare il contingente Unifil”

La Forza di Interposizione delle Nazioni Unite è stata creata nel 1978 e sta operando in Libano

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel corso di una conferenza stampa tenutasi al termine del Consiglio dei Ministri, ha dichiarato che non c’è nessuna intenzione di procedere al ritiro del contingente Unifil ma, anzi, di ampliarne le competenze. Storicamente, la Forza di Interposizione delle Nazioni Unite è stata creata nel 1978 ed ha operato fino ad oggi, mantenendo in più occasioni il cessate il fuoco nell’area e fornendo aiuti umanitari alla popolazione.

Le dichiarazioni

“Assolutamente no, abbiamo valutato tutte le possibilità ma non c’è nessuna decisione del governo italiano di ritirare il contingente italiano dall’Unifil, anzi, durante la riunione del tavolo permanente abbiamo chiesto di allargare le competenze di Unifil, cosa che avevo chiesto il giorno precedente durante la riunione dei ministri degli Esteri Ue” e che “non significa cambiare le regole di ingaggio”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in conferenza stampa al termine del Cdm.

Fonte: Ansa