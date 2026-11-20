La difesa del diritto alla libertà di culto è una priorità della politica estera italiana, in prima linea per il contrasto alle forme di intolleranza, discriminazione e odio su base religiosa e per la promozione del dialogo interreligioso. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, quando la Farnesina – sede del suo Ministero – si illumina di rosso in occasione della Red Week, l’iniziativa della Fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre che vuole sensibilizzare sule violazioni della libertà religiosa nel mondo, in particolare sulla condizione delle comunità cristiane perseguitate. Più della metà della popolazione mondiale vive infatti in Paesi dove questo diritto limitato da conflitti, povertà e instabilità, che spesso si accompagnano alla persecuzione religiosa. “Sosteniamo con convinzione il mandato della Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di religione o credo, richiamando regolarmente l’attenzione sulle violazioni di tale diritto nell’ambito della Revisione Periodica Universale, formulando specifiche raccomandazioni agli Stati interessati”, ha aggiunto Tajani.

Una priorità della politica estera italiana

“La tutela della libertà di religione e di credo è una priorità della politica estera italiana”. Lo dichiara il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in occasione della Red Week, per la quale oggi la Farnesina si illumina di rosso. L’iniziativa della fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre (Acs) mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle violazioni della libertà religiosa nel mondo, in particolare ai danni delle comunità cristiane.

I dati

Secondo Acs, la libertà religiosa è violata in 62 Paesi del mondo e ben 5,4 miliardi di persone – pari a circa il 66% (+5% dal 2023) della popolazione mondiale – vivono in nazioni dove questo diritto fondamentale è gravemente limitato. La perdita della libertà religiosa è aggravata dai conflitti armati e dalla criminalità organizzata, e fattori quali povertà e instabilità s’intrecciano spesso con la persecuzione religiosa.

Promuovere il dialogo

“Seguiamo con preoccupazione – sottolinea il ministro in una nota sul sito del Maeci – il peggioramento delle condizioni delle comunità cristiane in diverse aree del mondo: è inaccettabile che ancora oggi 413 milioni di cristiani vivano in Paesi in cui la libertà religiosa è violata e che la metà di loro sia direttamente esposta a persecuzioni. L’Italia è in prima linea, nelle sedi bilaterali e multilaterali, per difendere questo diritto fondamentale, contrastare ogni forma di intolleranza, odio e discriminazione su base religiosa e assicurare che le comunità cristiane possano continuare a vivere ed esprimere liberamente la propria fede. La loro presenza rappresenta in tanti Paesi del mondo una ricchezza e un contributo fondamentale al dialogo tra religioni e alla stabilità delle società. Continueremo a promuovere il dialogo interreligioso, uno strumento essenziale di prevenzione dei conflitti e di rafforzamento della convivenza pacifica”, conclude Tajani.

La Relatrice Onu sulla libertà religiosa

“L’Italia svolge un ruolo attivo, in particolare presso il Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite e la Terza Commissione dell’Assemblea Generale Onu contribuendo, in raccordo con l’Unione Europea, alla promozione di risoluzioni e iniziative a tutela della libertà religiosa. Tale impegno è stato confermato tra le priorità del mandato italiano al Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite per il triennio 2026-2028. Sosteniamo inoltre con convinzione il mandato della Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di religione o credo, richiamando regolarmente l’attenzione sulle violazioni di tale diritto nell’ambito della Revisione Periodica Universale, formulando specifiche raccomandazioni agli Stati interessati”.

Fonte Ansa