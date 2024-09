Tajani: “Arrivati gli aiuti italiani a Gaza. Lavoriamo per per evitare escalation”

"Sono finalmente arrivati gli aiuti dell'operazione Food for Gaza, un'operazione umanitaria per inviare beni alimentari e sanitari". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani avvertendo che il Ministero ha invitato gli italiani a lasciare il Libano

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato l’arrivo degli aiuti umanitari italiani a Gaza, via mare e via cielo. Inoltre, ha avvertito che è stata ridotta la presenza della missione italiana in Libano – che si occupa dell’addestramento dell’esercito libanese – considerata l’escalation nel Paese dei Cedri, dove oggi è stata bombardata anche Beirut.

Tajani: “Finalmente arrivati gli aiuti italiani a Gaza”

“Sono finalmente arrivati gli aiuti dell’operazione Food for Gaza, un’operazione umanitaria per inviare beni alimentari e sanitari”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a “ReStart” sui Rai3. “Già da qualche giorno sono arrivati i primi container, partono da Brindisi e dal porto di Gioia Tauro e contemporaneamente ieri è arrivato un volo dell’Aeronautica militare”, ha aggiunto Tajani.

Tajani: “Seguiamo militari Unifil, ridotta missione a Beirut”

“Stiamo seguendo minuto per minuto la situazione dei nostri militari nella missione Unifil in un’area molto a rischio ma non stanno correndo pericoli per ora, abbiamo avuto garanzie che Israele presterà grande attenzione ai nostri militari. Abbiamo invece ridotto la presenza dell’altra missione italiana presente in Libano che si occupa dell’addestramento dell’ esercito libanese”: lo afferma il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ospite a Restart su Rai3. “Abbiamo invitato i nostri connazionali a lasciare il Paese: non siamo nel momento dell’evacuazione ma se fosse necessario siamo pronti a farlo”, ha aggiunto Tajani, affermando che ogni giorno sente “le ambasciate a Tel Aviv, a Beirut e a Teheran” e che ieri ha informato “il presidente della Repubblica e il presidente del consiglio”.

Tajani: “Oggi riunione ministri esteri Ue sul conflitto in Libano”

“Si lavora per evitare l’escalation, oggi pomeriggio si riuniscono i ministri degli Esteri Ue per mettere a punto una strategia per mantenere aperta la porta della diplomazia. Speriamo che il buon senso prevalga ma non è facile”. Lo afferma il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando a Restart, su Rai 3.

Fonte: Ansa