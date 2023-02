“La Turchia ha accettato l’aiuto del team di ricerca e soccorso italiano dei vigili del fuoco. Alle 14.15 è partita la squadra di ricognizione della nostra Protezione civile. A breve partirà anche quella operativa di soccorso”. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri Antonio Tajani su Twitter, sottolineando che “l’Italia si contraddistingue sempre per la sua solidarietà”.

La Turchia ha accettato l'aiuto del team di ricerca e soccorso italiano dei @vigilidelfuoco.

Tajani: “Tutti gli italiani contattati, stanno bene”

“Nella zona dove c’è stato il sisma più forte, ci sono 21 italiani: li abbiamo raggiunti e ci risulta che stiano tutti quanti bene. Nella zona più ampia ci sono 168 italiani: dagli incroci che abbiamo fatto, ci risulta che siano tutti in salvo“. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando con i giornalisti del terremoto tra Turchia e Siria.

“Ho appena parlato con il nunzio apostolico in Siria, il Cardinale Mario Zenari. Ho espresso profonda vicinanza per le tragiche conseguenze del terremoto. Saremo in costante contatto per ulteriori sviluppi e coordinare gli aiuti dall’Italia. Prego per tutte le vittime”, ha aggiunto via social.

Tajani: “Vicini al popolo turco e siriano”

“Ho appena parlato con il ministro degli esteri della Turchia Mavlut Cavusoglu per esprimergli la vicinanza dell’Italia e per mettere a disposizione la nostra Protezione Civile”. “Sono vicino anche al popolo siriano che subisce un altro duro colpo con il terremoto di oggi dopo gli anni di guerra”. Sono i due distinti tweet inviati dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, questa mattina presto a seguito del disastroso sisma che la scorsa notte ha colpito Turchia e Siria.