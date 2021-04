Decine di persone sarebbero morte a causa del deragliamento di un treno avvenuto nella parte orientale di Taiwan. E’ quanto ha comunicato la polizia ferroviaria. L’ultimo bilancio provvisorio parla di 36 morti, ma almeno 72 persone sono ancora intrappolate nei vagoni del treno, su cui viaggiavano 350 persone; 61 le persone ferite e ricoverate in ospedale. Il treno è deragliato all’interno di una galleria a causa, sembrerebbe da una prima ricostruzione, di un mezzo di lavoro per le costruzioni edili non parcheggiato correttamente.

Galleria mortale a Taiwan

“Sono circa quattro le persone che non mostrano segni di vita”, aveva inizialmente riferito in un comunicato stampa il Centro operativo centrale di emergenza, aggiungendo che i soccorritori erano al lavoro per raggiungere quattro vagoni all’interno della galleria. Il tunnel, specificava il centro operativo, è gravemente danneggiato e di difficile accesso. Col passare dei minuti, è aumentato drammaticamente il numero i morti.

In aggiornamento

