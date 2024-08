Sulllivan incontra Xi: “Vigoroso dibattito sulle restrizioni”

Sullivan è il primo consigliere per la Sicurezza nazionale Usa a visitare la Cina dal 2016 nel mezzo delle controversie che la Cina ha con gli alleati asiatici americani, Giappone e Filippine, per l'approccio sempre più assertivo nelle dispute delle acque contese

Il consigliere per la Sicurezza nazionale americano Jake Sullivan ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping a Pechino. Sullivan ha anche incontrato il generale Zhang Youxia. L’incontro si è concentrato sulla gestione delle relazioni tra Stati Uniti e Cina in un contesto globale complesso. Durante la riunione, Sullivan ha sottolineato l’importanza di discussioni produttive su questioni di interesse reciproco, date le sfide globali attuali e la necessità di gestire responsabilmente le relazioni bilaterali.

Sullivan incontra il vicepresidente Commissione militare cinese

Il consigliere per la Sicurezza nazionale americano Jake Sullivan ha incontrato oggi il generale Zhang Youxia, il vicepresidente della Commissione militare centrale, il vertice delle forze armate cinesi che supervisiona l’esercito più grande del mondo per personale attivo e di cui è il numero due per gerarchia alle spalle del presidente Xi Jinping che è il commander-in-chief. “È raro poter avere l’opportunità di scambi di questo tipo – ha detto Sullivan nelle battute iniziali della riunione tenuta presso la sede centrale della Commissione militare centrale -. Dato lo stato del mondo e la necessità per noi di gestire responsabilmente le relazioni tra Stati Uniti e Cina, penso che questo sia un incontro molto importante. Spero in discussioni produttive su questioni di reciproco interesse”. Zhang, da parte sua, ha ringraziato Sullivan per la sua visita, osservando che l’incontro “dimostra il valore che il governo degli Stati Uniti attribuisce alla sicurezza militare” e al livello delle relazioni bilaterali. Sullivan, a Pechino da martedì, è il primo consigliere per la Sicurezza nazionale a visitare la Cina dal 2016 e finora ha avuto colloqui con il ministro degli Esteri Wang Yi e altri funzionari di alto rango, nel mezzo delle controversie che la Cina ha con gli alleati asiatici americani, Giappone e Filippine, per l’approccio sempre più assertivo nelle dispute delle acque contese.

Sullivan: “Avuto vigoroso dibattito in Cina su restrizioni”

“Abbiamo avuto un vigoroso dibattito sulla questione della sicurezza economica e ho ribadito che gli Stati Uniti si muoveranno per prevenire che le tecnologie avanzate americane siano usate per mettere a rischio la nostra sicurezza sicurezza nazionale“. E’ quanto ha detto il consigliere per la Sicurezza americano Jake Sullivan, nella conferenza stampa di fine missione presso l’ambasciata Usa, in merito alle lamentele cinese sulle restrizioni all’export di tecnologia americana verso il Dragone.

Xi a Sullivan: “Impegno per buoni rapporti con Usa invariato”

Il presidente cinese Xi Jinping ha detto al consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, che l’impegno di Pechino per i buoni rapporti con Washington è rimasto invariato. Lo riportano i media statali cinesi. “L’impegno della Cina per l’obiettivo di uno sviluppo stabile, sano e sostenibile delle relazioni Cina-Stati Uniti non è cambiato”, ha detto Xi a Sullivan durante un incontro a Pechino, ha affermato l’emittente statale Cctv, aggiungendo: “Ci auguriamo che gli Stati Uniti collaborino con la Cina per incontrarsi a metà strada”.

