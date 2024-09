Stoltenberg: “No all’isolazionismo di Usa e Ue”

Jens Stoltenberg, segretario generale uscente della Nato, ha messo in guardia l’Unione Europea e gli Stati Uniti in merito ai rischi insiti nelle politiche di isolazionismo.

Il discorso

Il segretario generale uscente della Nato, Jens Stoltenberg, mette in guardia gli Stati Uniti e l’Ue dal rischio di “isolazionismo” in vista delle elezioni presidenziali americane. “Abbiamo sentito voci su entrambe le sponde dell’Atlantico che chiedevano che America ed Europa si separassero. Concentrarsi su interessi nazionali miopi anziché su una cooperazione a lungo termine non ci sarà di grande aiuto. L’isolazionismo non manterrà nessuno al sicuro”, si legge in un passaggio del discorso che Stoltenberg pronuncerà nel suo ultimo intervento da numero uno dell’Alleanza oggi al German Marshall Fund.

La definizione degli scopi

“Il potere militare ha i suoi limiti. Lo scopo di qualsiasi futura operazione militare al di fuori del territorio Nato dev’essere chiaramente definito. Dobbiamo essere onesti su ciò che possiamo e non possiamo ottenere”. È un passaggio del discorso del segretario generale uscente della Nato, Jens Stolteberg, nel suo ultimo intervento da numero uno dell’Alleanza oggi al German Marshall Fund. “L’Ucraina deve impegnarsi con la Russia da una posizione di forza, qualsiasi futuro accordo di pace deve essere sostenuto da un forte e duraturo supporto militare, non solo da pezzi di carta”, si legge ancora nelle anticipazioni del discorso.

Fonte: Ansa