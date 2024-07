Starmer è il nuovo premier: ricevuto il mandato da re Carlo III

Il Regno Unito svolta a sinistra. Alle elezioni anticipate, il Partito Labour avrebbe ottenuto 410 seggi contro i 131 dei Conservatori (il minimo storico). Keir Starmer ha ricevuto ufficialmente da re Carlo III, in veste di capo di Stato, il mandato a formare il nuovo governo britannico. Da quanto emerge dagli exit poll pubblicati dalla Bbc, la terza forza sono i Liberal-democratici (61 seggi), seguiti dalla destra di Reform Uk (13 seggi) e dallo Scottish National Party (10 seggi).”Il Paese ha votato per il cambiamento”, ha detto Starners dopo aver preso possesso di Downing Street.

Starmer riceve il mandato da re Carlo: è primo ministro

Il leader laburista Keir Starmer ha ricevuto ufficialmente da re Carlo III, in veste di capo di Stato, il mandato a formare il nuovo governo britannico sulla base del risultato elettorale che assicura al Labour la maggioranza alla Camera dei Comuni. L’atto formale, automatico nel sistema del Regno Unito, è stato sancito nel tradizionale faccia a faccia tra i due a Buckingham Palace, seguita alle dimissioni del premier conservatore uscente Rishi Sunak. Il palazzo ha diffuso le immagini della stretta di mano fra il sovrano e il nuovo primo ministro del governo di Sua Maestà.

Live from Downing Street: Watch my first speech as Prime Minister https://t.co/t2fQjytLBH — Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 5, 2024

Starmer a Downing Street: “Il Paese ha votato per il cambiamento”

“Il Paese ha votato per il cambiamento, per il rinnovamento, per il ritorno della politica al servizio pubblico”. Lo ha detto il leader laburista e nuovo premier britannico Keir Starmer rivolgendosi al Paese dopo aver preso possesso di Downing Street dinanzi al portoncino di number 10. Parole accolte dall’ovazione di una folla di sostenitori, collaboratori e dirigenti del Labour, presenti all’evento con la moglie e la famiglia di Starmer. Il neo premier ha pure reso l’onore delle armi a Rishi Sunak, “primo capo del governo di origine asiatica” nel Regno Unito.

The work of change begins today. pic.twitter.com/DfP1UG1Upr — Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 5, 2024

Starmer formerà oggi il governo

Il premier in pectore laburista Keir Starmer formerà già oggi, subito dopo l’insediamento a Downing Street, il suo governo provvedendo a fare tutte le nomine dei ministri. Lo ha dichiarato a Bbc Radio Pat McFadden, responsabile della macchina elettorale del Labour.

Fonte: Ansa