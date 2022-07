Sri Lanka, Presidente in fuga. Manifestanti invadono la residenza a Colombo

Il presidente dello Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa è fuggito, dopo che dimostranti anti-governativi avevano circondato la sua residenza. Lo riferiscono fonti della Difesa del Paese.

Fine di giochi in #SriLanka Next? pic.twitter.com/9psfJropK8

Rajapaksa “è stato scortato in un luogo sicuro” fa intanto sapere a RaiNews una fonte della Difesa, precisando che egli “è sempre il presidente ed è protetto da un’unità militare”. Intanto, il primo ministro ha convocato una riunione d’emergenza del governo, riferiscono fonti ufficiali.

WATCH: Protesters storm presidential palace in Sri Lanka as economic crisis worsens. He has fled. pic.twitter.com/ldNC1YzsoC

