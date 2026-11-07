Spesa d’autunno a chilometro zero: i prezzi dei prodotti di stagione

Con l’inizio della stagione fredda si assiste a una generale contrazione dei prezzi nei mercati all’ingrosso italiani. La combinazione tra un calo delle temperature e una domanda complessivamente contenuta ha favorito l’aumento dell’offerta per molti prodotti simbolo dell’autunno. Dagli agrumi agli ortaggi di stagione, fino al pescato nazionale, le quotazioni registrano importanti flessioni percentuali. Questa situazione offre un’ottima occasione di risparmio per i consumatori, consentendo di acquistare prodotti freschi di qualità a costi accessibili e convenienti.

Frutta e agrumi

Con l’arrivo dei primi freddi e una domanda complessivamente prudente, calano i prezzi nei mercati all’ingrosso, a partire dalle clementine che costano il 10,1% in meno rispetto alla settimana scorsa, tra 1,90 e 2,00 euro/Kg. L’abbassamento delle temperature, infatti, rappresenta il fattore chiave per favorire soprattutto gli agrumi. Lo segnala La Borsa della Spesa di Bmti e Italmercati appuntamento settimanale, in collaborazione con Consumerismo No Profit. Tra la frutta ottimi i cachi italiani, tra 1,50 euro/kg e i 2,20 euro/kg a seconda delle pezzature e le mele con un’offerta al gran completo, a partire dalla Royal Gala che si conferma la varietà più economica a 1,20 euro/kg per la varietà di pianura e 1,50 euro/kg per quella di montagna.

Ortaggi di stagione

Con il freddo, aumenta anche la richiesta delle castagne, con listini all’ingrosso tra i 3 e i 4,30 euro/kg. Svolta di convenienza anche tra gli ortaggi, con finocchi a una media di 1,30 euro/kg, radicchio in calo del 10,6%, con il tondo rosso a 2,50 euro/kg e il lungo precoce intorno ai 3 euro/kg. Si normalizza il prezzo dei fagiolini in calo del 2,6% in una settimana, mentre scendono in maniera più evidente per le lattughe -8,9%. Bmti segnala la piena stagione del cavolo nero a 1,80 euro/kg e il calo fisiologico post-Halloween per le zucche, da 0,60 euro/kg a 1,30 euro/kg, a seconda delle varietà.

Settore ittico e pescato

Nel settore ittico, nonostante le mareggiate abbiano limitato le uscite dei pescherecci, il protagonista della settimana è il polpo verace nazionale: l’ampia disponibilità e il calo del 4,9% delle quotazioni (tra i 12 e i 14 euro/kg) lo rendono ideale da acquistare in anticipo e congelare in vista delle festività natalizie. Buone opportunità anche per le triglie, tra i 2 e i 6 euro/kg a seconda della taglia e per i cefali tra i 2 e 4 euro/kg. In calo le orate pescate medie (-15% in una settimana), che scendono verso i 23 euro/kg, mentre restano vivamente consigliate le mazzancolle, nel pieno della loro stagione tra i 13 e i 16 euro/kg.

Fonte Ansa