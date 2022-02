Si è spenta Donatella Raffai, storica conduttrice di “Chi l’ha visto?”

Si è spenta dopo una lunga malattia a 78 anni Donatella Raffai, la conduttrice volto storico della trasmissione di maggior successo di Rai3, “Chi l’ha visto?” e dell’antesignano “Telefono Giallo” (con Corrado Augias). Lascia il marito, due figli gemelli adulti e i nipoti. A darne notizia, il coniuge Sergio Maestranzi, noto ex regista Rai, che aveva sposato solo un anno fa dopo una lunga convivenza di oltre 30 anni.

Lontana dagli schermi per sua scelta dal 2000, proprio a causa delle sue condizioni salute, la Raffai era marchigiana di origine (nata a Fabriano, in provincia di Ancona), ma ha vissuto gran parte della sua vita a Roma, anche se con il marito si spostava spesso per un periodo dell’anno nella sua casa in Costa Azzurra.

Ci ha lasciato Donatella Raffai, volto indimenticabile e motore del programma nelle sue prime storiche edizioni. Al marito e ai figli il profondo cordoglio di Federica Sciarelli e della redazione di "Chi l'ha visto?".#Rai #Rai3 #chilhavisto pic.twitter.com/kcYXzhTQsG — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) February 10, 2022

I funerali domani a Roma

“Il nostro è stato un grande e meraviglioso amore, Donatella una donna generosa, riservata, che aveva deciso a un certo punto di allontanarsi dalla tv e di dedicarsi alla vita privata, sono state dette date cose, ma è tutto molto semplice”, ha scritto il marito.

I funerali si svolgeranno domani – 11 febbraio – a Roma alle ore 12,30 nella chiesa parrocchiale di via Flaminia vecchia (al civico 732) e la bara sarà esposta al pubblico in chiesa per mezz’ora prima della funzione.

