Sparatoria a Chicago, bimba di 7 anni uccisa davanti a un fast food

Ancora vittime innocenti in sparatorie in Usa. Una bambina di 7 anni è morta colpita da più proiettili mentre era dentro un’auto nella fila del drive-through di un Mc Donald nella zona occidentale di Chicago, la più grande città dell’Illinois. Lo riferisce la polizia di Chicago, riportata dal Chicago Tribune. La tragedia è avvenuta domenica attorno alle 16.15 ora locale [le 23:15 di ieri in Italia, ndr].

L’inutile corsa all’ospedale di Chicago

La piccola – che l’ufficio del medico legale della contea di Cook ha identificato quale Jaslyn Adams, di Oak Park – era in auto con un uomo di 29 anni, a sua volta colpito al busto e in gravi condizioni. Non è ancora noto quale legame di parentela unisse i due. L’uomo è stato ricoverato d’urgenza, mentre è stata inutile la corsa in ospedale per la bambina, dichiarata morta poco dopo l’arrivo dei sanitari.

La polizia ha spiegato che non sono stati effettuati arresti. Nei rilievi sono stati ritrovati oltre 38 bossoli di proiettile e numerosi fori di proiettile erano chiaramente visibili sia nel lunotto dell’auto, sia nella portiera del passeggero posteriore sia, infine, nel bagagliaio. Lunedì è prevista un’autopsia della piccola, ennesima vittima innocente di una sparatoria in America, l’ultima delle quali a Indianapolis nei magazzini della FedEx.

