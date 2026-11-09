Sottoconsumo: la risposta dei giovani all’aumento dei prezzi e all’iperconsumismo

Il “sottoconsumo” non è una semplice moda passeggera dei social media, ma un profondo mutamento culturale ed economico. In un’epoca segnata dal caro vita, dalla stagnazione salariale e dall’inaccessibilità abitativa, le nuove generazioni stanno ribaltando i paradigmi tradizionali del successo. Dal riutilizzo creativo degli oggetti all’estetica del “vissuto” nella moda e nelle sneaker, dal rifiuto dell’usa e getta alla valorizzazione dell’usato, questo movimento riflette la transizione verso uno stile di vita più consapevole e flessibile. Comprendere questa tendenza significa analizzare come le dinamiche sociali abbiano trasformato la necessità economica in una rivendicazione di autenticità e sostenibilità.

Le radici del sottoconsumo

Per molte persone non c’è neanche da fare troppe analisi sociologiche, è da sempre così, è nell’imprinting familiare: utilizzare le cose fino alla fine, un tubetto di dentifricio piuttosto che una confezione di crema, riutilizzare i vasetti di vetro per mille altri utilizzi, avere poche paia di scarpe e pochi abiti essenziali e andarci avanti, non sprecare cibo e reiventarlo sotto altre forme (una torta di pane raffermo, polpette di carne rimasta). Per molti altri è un modo di vivere acquisito, che va in un certo senso contro, come atto di ribellione, all’iperconsumismo, all’usa e getta, al monodose. E ultimamente, come emerso dai giorni della protesta in Italia di studenti e operai con manifestazioni e presidi permanenti, è un effetto , collaterale nemmeno troppo, del caro vita e della stagnazione dei salari che fa orientare le persone a ridimensionare lo stile di vita. Parliamo di sottoconsumo che per le nuove generazioni è una tendenza, Underconsumption Core, che al di là delle solite etichette che arrivano da TikTok e da altri social (è nata nel 2024 ma ora è ragione di vita più che trend), sta ad indicare una inversione di rotta, una reazione all’ acquisto compulsivo e all’accumulo seriale con cui magari sono cresciuti.

Micro-cambiamenti quotidiani: cultura del riuso e consumo consapevole

Da qui a dire che le cose cambieranno, che ad esempio il fast fashion andrà in crisi, che i detersivi si compreranno solo alla spina, che i cibi ultraprocessati andranno in estinzione perché abbiamo tutti preso a rammendare gli abiti e tagliarli e cucirli per rinnovarli, a fare la pasta in casa, a lavare i pavimenti con la lisciva di cenere e così via è ovviamente fantasia applicata e non accadrà certamente in questa dimensione, ma i cambiamenti sociali, i movimenti più o meno percettibili e le antenne che professionalmente abbiamo accese segnalano più di un indicatore in questo senso. Ad esempio per la moda, il boom degli swap party tra i ragazzi ha fatto emergere come a costo zero, visto che è uno scambio senza denaro, si può cambiare e rinnovare il guardaroba e ne vanno matti, l’affollamento che vediamo nei mercatini di tutta Italia di compra/vendita di mobilio e accessori usati, frequentati questi non solo dai giovani, sono due esempi di come si accetta più di prima avere cose usate o cose da usare fino a fine vita e, a voler dare una connotazione idealistico romantica, c’è di mezzo la consapevolezza di voler dare valore alle cose, sapendo cosa c’è dietro per produrle in termini umani e ambientali. Certo, bisogna ignorare il marketing che deve venderci per forza qualcosa di ogni settore possibile immaginabile facendo venire al consumatore l’ansia di non avere abbastanza, cibo piuttosto che scarpe e appunto accettare che sia normale vivere in case piccole adatte alle esigenze, indossare abiti dell’anno prima e più, risparmiare prima di spendere, guidare una macchina usata e affidabile ma non nuova come ultimo modello, mangiare a casa la maggior parte dei giorni cucinandosi piuttosto che mangiar fuori e/o ordinare delivery, usando innanzitutto ciò che si ha a disposizione prima di fare nuovi acquisti, portarsi il pranzo da casa, possedere un telefonino fino a che non passa a miglior vita, prendersi il tempo per decorare la casa con fantasia e a mano, usare pochi detersivi e con refill senza avere sotto il lavello della cucina un prodotto per ogni cosa con sovraccarico di spesa e di plastica, riparare tutto fino a che non si rompe definitivamente, ingegnarsi nell’upcycle creativo, sapendo consapevolmente di non avere bisogno di shopping di cose superflue, di non seguire le indicazioni di influencer e pubblicità che spingono sull’ultima imperdibile novità. Non sono diktat sono ragionevoli istanze, piccole cose di ogni giorno, riflessioni su cose che attualmente non servono, liberazioni dall’iperconsumismo e non si fanno tutte insieme ma lentamente stanno orientando lo stile di vita di molte persone. Non a caso tra i giovani l’unboxing (i video con l’apertura delle scatole con i nuovi acquisti) non è più di moda, non si ostentano più il possedimento dell’ultima novità, ma rivendicano la riutilizzabilità e la patina del tempo come unica vera forma di personalizzazione. La tendenza Underconsumption manifesta un più ampio cambiamento sociale. Nel suo cuore, il sottoconsumo rappresenta una risposta culturale ed economica alle difficoltà di accumulare ricchezza e beni materiali in un mondo in cui gli alloggi sono sempre più inaccessibili, i lavori sono meno stabili e la mobilità è più una necessità che una scelta. Le persone comprano di meno come riflesso delle realtà finanziarie di una generazione che lotta per trovare case a lungo termine e un impiego stabile, e il loro rifiuto delle aspettative che hanno governato la società nel suo complesso dall’era post-bellica. In definitiva il sottoconsumo non è semplicemente una moda culturale, ma un riflesso delle realtà economiche e sociali del nostro tempo, dove le nozioni tradizionali di stabilità, proprietà di una casa e accumulo di beni materiali non hanno più lo stesso peso di un tempo. Cosa comporta questo, ad esempio, nella moda che pure è afflitta dal fast fashion, acquisti usa e getta per una stagione, difficoltà di riciclo e impatto ambientale critico? La scrittrice di moda Anvi Sharma ha pubblicato un saggio, ospitato dall’istituto internazionale Marangoni, di cui è una ex alunna. “La maggior parte dei giovani della Generazione Z non si definirebbe esausta dal consumismo. Direbbero semplicemente di essere stanchi di comprare cose che non significano nulla: questa è la cosiddetta “fatica da shopping”. Ciò che è emerso online come “sottoconsumo” “underconsuption core” è più di una semplice tendenza minimalista passeggera. Nel mondo della moda e della cultura, sempre più giovani consumatori si stanno allontanando dallo scorrimento infinito dei feed, dalle consegne in giornata, dagli acquisti impulsivi guidati dai social media e dalla pressione di acquisire costantemente di più, cercando invece un rapporto più consapevole con il possesso e il significato in un mercato definito da un’infinita disponibilità.

La rivoluzione delle sneaker

Una storia a parte meritano le scarpe, le sneaker. Estetica immacolata, pelle intonsa, priva di ogni segno d’usura, candide: per anni quel codice estetico delle sneaker ha costituto l’unico reale status symbol nel panorama del footwear urbano. Il passaggio da questo modello al fascino del “vissuto” rappresenta una delle evoluzioni più affascinanti del costume urbano. Questa transizione non è solo un cambio di look, ma un profondo mutamento culturale nei concetti di lusso e identità come spiegato sopra e il mercato se ne è accorto. Per decenni, mantenere le proprie scarpe da ginnastica (come le classiche Nike Air Force 1 bianche o le Adidas Stan Smith) perfettamente pulite è stato il codice supremo del footwear urbano. Una scarpa intonsa comunicava cura nei dettagli, disponibilità economica e un legame viscerale con la cultura hip-hop e street, dove il “fresco di scatola” era l’unico standard accettabile. Spazzolini da denti, prodotti protettivi e l’attenzione maniacale a non piegare la tomaia camminando (creasing) facevano parte di un vero e proprio rito quotidiano. Oggi il paradigma si è capovolto. Il trend del distressed o worn-in ha trasformato i segni dell’usura in elementi di pregio. La ricerca dell’imperfezione e dell’autenticità ha orientato all’estetica del vissuto: ci sono brand pionieri come Golden Goose che hanno basato il loro intero successo su sneaker di lusso vendute già graffiate e “sporche”. Più di recente, marchi storici e collaborazioni di alta moda (come la collab tra Balenciaga e Paris Sneaker, o i modelli d’ispirazione vintage di Balenciaga, Maison Margiela e Adidas con le Samba dall’effetto invecchiato) hanno consacrato questa tendenza. Graffi, suole ingiallite e pelle consumata non sono più sinonimo di trascuratezza, ma diventano un manifesto di autenticità e di vissuto reale. La scarpa smette di essere un oggetto da museo da proteggere ed esibisce con orgoglio la propria storia, legandosi al concetto giapponese del Wabi-Sabi (trovare la bellezza nell’imperfezione e nello scorrere del tempo). Questa inversione di rotta risponde anche a una crescente saturazione verso la perfezione artificiale dei social media, preferendo un’estetica che racconti una storia reale, tangibile e unica per chi la indossa. Consacrato sulle passerelle parigine da Miu Miu (che ha fatto sfilare calzature dall’aspetto vissuto di un guardaroba reale più che da un magazzino), il fenomeno ha trovato la sua cassa di risonanza nell’ambito dell’Underconsumption Core. Ed è così che la calzatura smette di essere un bene a vita breve o un semplice acquisto stagionale, soprattutto in un contesto europeo che registra un consumo medio di quattro chili di calzature pro capite all’anno, per diventare un manifesto di identità in cui scegliere pezzi capaci di accumulare storia rappresenta la nuova risposta alla standardizzazione stilistica. Questo cambio di paradigma sta spingendo anche i brand a ripensare i processi della filiera, trasformando l’usura in valore aggiunto.

Economia circolare in pratica

Sneaker seconda vita, il progetto 2nd Act In sintonia con questa sensibilità generazionale il brand fiorentino di footwear premium Moaconcept, con il progetto 2nd Act, ha scelto di decostruire il concetto tradizionale di “nuovo” recuperando le sneakers impiegate nelle sfilate, showroom ed eventi per reinserirle nel circuito attraverso un modello di economia circolare dove ogni paio viene accompagnato da un badge che ne certifica la storia e la provenienza, elevando i lievi segni di utilizzo a dettagli d’archivio irripetibili, anticipando in questo modo anche il nuovo regolamento europeo sulla trasparenza e tracciabilità dei prodotti, mostrando la loro storia senza compromessi, ” perché crediamo che conoscere ciò che indossi sia parte di una scelta responsabile e sostenibile”. Queste sono scarpe che hanno già una storia, ma la loro storia non finisce qui. Un catalogo di sneaker rientrate da negozi di tutto il mondo, resi dalle vendite online, modelli pre-loved e scarpe utilizzate per sfilate o campagne vendita. L’ obiettivo è trovare la scarpa giusta e allo stesso tempo allungare il ciclo di vita di questi prodotti unici. “Ci sono sneaker che acquistano valore con il tempo, proprio come gli oggetti destinati a diventare parte della nostra storia. Un buon suede si ammorbidisce, evolve con il tempo nella sua texture e si arricchisce di sfumature, esprimendo un carattere sempre più autentico. È così che una sneaker smette di essere soltanto un prodotto e diventa qualcosa di personale, capace di accompagnarci ogni giorno. Crediamo che il vero valore di una sneaker non si esaurisca nel momento in cui nasce, ma continui a evolversi nel tempo. Dare a un prodotto una seconda vita significa riconoscerne la qualità, preservarne l’identità e offrirgli nuove possibilità di espressione. Perché il design migliore è quello che resiste alle stagioni, attraversa il tempo e si prepara a raccontare nuove storie”. commenta Matteo Tugliani, CEO di Moaconcept, brand noto anche per essere la prima sneaker Benefit Company italiana.

Dal dopoguerra alla Generazione Z

Per approfondire la storia dell’Underconsuption dal dopoguerra a oggi Su Reddit, il portale nato nel 2005 e con milioni e milioni di utenti attivi nei forum in cui si confronta la piazza virtuale per gli argomenti più svariati, con la possibilità di interagire con utenti di tutto il mondo alla voce Underconsuption si trovano migliaia di interventi. Il sottoconsumo come stile di vita più frugale e materialmente modesto cerca di contrastare la cultura del consumo sconsiderato e del seguire influencer che permea piattaforme social come TikTok e YouTube. “È uno stile di vita che ho vissuto per gran parte della mia vita adulta, senza nemmeno pensarci di appiccicargli un’etichetta, semplicemente perché mi sembrava il più necessario e compatibile – ha scritto un urbanista che ha approfondito il tema. “Nei decenni successivi alla Seconda guerra mondiale, la società era definita da un insieme distintivo di aspettative: la nozione di stabilità, permanenza e l’aspirazione alla proprietà di una casa e all’accumulo di beni materiali, in particolare di beni durevoli grandi e costosi. Questi ideali erano profondamente radicati nel tessuto culturale ed economico dell’epoca, formando la spina dorsale del cosiddetto Sogno Americano – e di rimbalzo anche il nostro in Italia – . La proprietà di una casa e l’acquisto della prima auto non erano semplicemente una pietra miliare, ma un rito di passaggio all’età adulta, un simbolo di successo, stabilità e ricchezza generazionale. I beni durevoli, come mobili, elettrodomestici e decorazioni per la casa, venivano acquistati con l’aspettativa che sarebbero stati conservati per anni, addirittura decenni, e potevano essere tramandati alle generazioni future. Questa mentalità era sostenuta da un’economia costruita sulla crescita industriale, sulla sicurezza del lavoro e sulla stabilità salariale. Per molti nell’era post-bellica, possedere una casa e riempirla di beni è diventato un naturale percorso di vita, con pochissima necessità di considerare i potenziali costi di frequenti traslochi o sistemazioni abitative temporanee. In questo contesto, le persone accumulavano liberamente beni materiali, sapendo che i traslochi sarebbero stati probabilmente poco frequenti e che qualsiasi investimento in mobili o beni per la casa sarebbe stato utilizzato per anni. Il concetto di tramandare beni attraverso le generazioni non era solo comune, ma previsto. Una casa era un luogo dove le cose rimanevano e dove i ricordi, e gli oggetti, venivano tramandati da una generazione all’altra. Facciamo un salto in avanti fino alle generazioni successive, la Generazione X, i Millennials e ora la Generazione Z, e il panorama è cambiato drasticamente. Le norme sociali stabili che governavano le generazioni precedenti non sono più la regola. I mercati immobiliari sono diventati sempre più inaccessibili, in particolare nei centri urbani dove sono concentrati molti posti di lavoro. L’idea di acquistare una casa è passata dall’essere un’aspettativa ragionevole a un sogno lontano per molti giovani. I salari sono stagnanti e il costo della vita, soprattutto in termini di alloggi, è schizzato alle stelle. Questo cambiamento significa che le generazioni attuali sono più transitorie e molto meno propense a mettere radici permanenti. Gli inquilini, piuttosto che i proprietari di case, sono diventati la norma in molte città, così come la necessità di coinquilini. Coloro che riescono ad acquistare case lo fanno spesso più tardi nella vita e con vincoli finanziari che precludono il tipo di trasmissione generazionale di beni materiali vista in passato. Inoltre, le generazioni più giovani hanno molte più probabilità di trasferirsi frequentemente, sia per cambiare lavoro, per cercare alloggi convenienti o per cercare migliori opportunità economiche altrove. Questo ambiente ha fondamentalmente cambiato il modo in cui le persone pensano ai beni materiali, in particolare ai beni durevoli grandi e costosi. Questo cambiamento è legato a cambiamenti culturali che danno priorità alle esperienze rispetto ai possedimenti. I Millennials e la Generazione Z in particolare sono più inclini a spendere denaro per viaggi, ristoranti ed esperienze che per oggetti materiali. L’accumulo di beni, un tempo simbolo di status, è stato sostituito dal desiderio di flessibilità e mobilità. Per molti, l’idea di possedere una casa piena di beni durevoli è meno attraente della capacità di muoversi liberamente, lavorare da remoto o perseguire nuove esperienze senza essere legati dai beni.

Minimalismo e nuove priorità: la ricerca di flessibilità e mobilità

La tendenza “Underconsumption Core” è l’ultima manifestazione di questo più ampio cambiamento sociale. Nel suo cuore, il sottoconsumo rappresenta una risposta culturale ed economica alle difficoltà di accumulare ricchezza e beni materiali in un mondo in cui gli alloggi sono sempre più inaccessibili, i lavori sono meno stabili e la mobilità è più una necessità che una scelta. Le persone comprano di meno, non perché non vogliono le cose, ma perché l’atto di acquistare e accumulare beni materiali è diventato un peso piuttosto che un beneficio. È un riflesso delle realtà finanziarie di una generazione che lotta per trovare case a lungo termine e un impiego stabile, e il loro rifiuto delle aspettative che hanno governato la società nel suo complesso dall’era post-bellica. La tendenza al sottoconsumo si allinea ad altre preferenze che sono diventate importanti negli ultimi anni, come la sostenibilità, i viaggi, la ricerca di esperienze e lo stile di vita minimalista che permette a queste di essere fattibili. Il consumo minimalista libera risorse finanziarie e tempo per esperienze come i viaggi piuttosto che per acquisizioni materiali. Man mano che le persone si allontanano dai beni materiali c’è una maggiore attenzione alle esperienze che forniscono ricordi duraturi e crescita personale. Questa tendenza riflette un cambiamento culturale più ampio che valorizza le ricompense intangibili, come l’arricchimento personale, l’avventura e la connessione, rispetto all’accumulo di cose. Nel frattempo, la filosofia del minimalismo enfatizza il possesso di meno oggetti di qualità superiore che servono a uno scopo funzionale o portano gioia. Il minimalismo consente alle persone di indirizzare il loro tempo e denaro verso i suddetti obiettivi di vita sostenibile, viaggi ed esperienze. Questa interconnessione rende queste tendenze reciprocamente rafforzative. Consumando di meno, gli individui possono concentrare le loro risorse (sia finanziarie che mentali) su ciò che credono sia veramente importante, che si tratti di ridurre la loro impronta ambientale, di sperimentare il mondo o di vivere una vita più consapevole e orientata allo scopo. Tuttavia, è fondamentale capire che, sebbene questi valori possano sovrapporsi al sottoconsumo, il nucleo del movimento è anche una risposta economica e sociale alle realtà affrontate dalle generazioni più giovani. Poiché la proprietà di una casa continua a essere fuori dalla portata di molti, e poiché l’affitto diventa la norma, le persone continueranno a dare priorità alla flessibilità e alla mobilità rispetto all’accumulo di beni durevoli pesanti. In un mondo in cui le persone si aspettano di trasferirsi frequentemente e trovano difficile assicurarsi alloggi a lungo termine, la preferenza per beni economici, facilmente smaltibili e facilmente trasportabili rimarrà forte. La tendenza Underconsumption Core non è semplicemente una moda culturale, ma un riflesso delle realtà economiche e sociali del nostro tempo, dove le nozioni tradizionali di stabilità, proprietà di una casa e accumulo di beni materiali non hanno più lo stesso peso di un tempo. Quindi, in sostanza, la tendenza al sottoconsumo è una naturale conseguenza dell’evoluzione delle norme sociali riguardanti la permanenza del luogo, le priorità di spesa e la maggiore facilità di mobilità. I giorni in cui le persone potevano rimanere in una casa per decenni, accumulando beni durevoli e tramandandoli alle generazioni future, sono in gran parte passati. Al loro posto, è emerso un nuovo insieme di priorità, che enfatizza la flessibilità, la mobilità e l’attenzione alle esperienze rispetto ai beni materiali. Questo cambiamento ha ridefinito cosa significa consumare, come le persone interagiscono con i loro spazi abitativi e il tipo di beni in cui sono disposte a investire.

Fonte Ansa