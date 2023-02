Sisma in Turchia e Siria: oltre 8300 morti. OMS: “Colpite 23 milioni di persone”

Tra le migliaia di dispersi c'è anche l'italiano Angelo Zen, che la Farnesina non è riuscita a rintracciare. Si continua a scavare

Le vittime ufficiali del sisma fra Turchia e Siria hanno superato quota 8.300. Nello specifico: il bilancio è di 8.364 morti, di cui 5.894 in Turchia e 2.470 in Siria. Ma si tratta di numeri destinati a crescere: per l’Oms potrebbero essere state colpite 23 milioni di persone, di cui 1,4 milioni di bambini. I feriti sono circa 40.000.

Un italiano tra i dispersi

Tra le migliaia di dispersi c’è anche l’italiano Angelo Zen, che la Farnesina non è riuscita a rintracciare. Si continua a scavare. Ieri si è più volte rinnovato il miracolo dei sopravvissuti, soprattutto bimbi. La storia più incredibile è quella della neonata, trovata viva sotto le macerie, ancora legata dal cordone ombelicale alla madre che ha perso la vita. Un team dei Vigli del Fuoco è arrivato ieri in Turchia per supportare i soccorsi.

Fonte: Ansa