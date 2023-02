Sisma: 3 persone estratte vive dopo 198 ore. Erdogan: “Salvate 8mila persone”

Proseguono i soccorsi in Anatolia, lungo il confine tra Turchia e Siria, dopo il terremoto magnitudo 7.9 di lunedì 6 febbraio. Sono almeno 31.974 le persone che hanno perso la vita in Turchia, rende noto l’agenzia per i disastri e le emergenze Afad. In tutto, il numero delle vittime ha superato la cifra record di 41mila. per l’OMS, si tratta del “peggior disastro naturale ultimi cento anni in Europa”.

Sisma Turchia-Siria: 3 persone estratte vive dopo 198 ore

Due persone sono state tratte in salvo nella provincia sud-orientale turca di Kahramanmaras dopo essere rimaste per 198 ore sotto le macerie del terremoto che il 6 febbraio scorso ha devastato il sud della Turchia e la Siria nord-occidentale: lo riporta l’agenzia di stampa statale turca Anadolu.

Un terzo uomo, Muhammed Cafer Cetin, è stato estratto vivo dalle macerie di un palazzo di Adiyaman, sotto le quali è rimasto sepolto per 198 ore in seguito al terremoto. Lo rende noto la tv di Stato turca Trt mostrando le immagini dell’operazione di salvataggio.

Erdogan: “8mila persone estratte vive dalle macerie”

I soccorritori hanno estratto oltre 8mila persone vive dalle macerie degli edifici crollati dopo il terremoto che ha colpito il sud est della Turchia. Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, come riporta Anadolu, aggiungendo che oltre 81mila persone ferite nel sisma sono state dimesse dagli ospedali. Più di 100 Paesi hanno mandato messaggi di solidarietà alla Turchia, ha fatto sapere il leader turco.

Oms: “Peggior disastro naturale ultimi cento anni in Europa”

“Stiamo assistendo al peggior disastro naturale nella regione europea dell’Oms da un secolo e ne stiamo ancora conoscendo l’entità”. Lo ha detto Hans Kluge, direttore regionale dell’Oms per l’Europa, riferendosi al sisma che ha colpito la Turchia e la Siria la settimana scorsa e che ha ucciso migliaia di persone. La regione europea considerata dall’Oms comprende 53 Paesi, inclusa la Turchia.

Sisma Turchia-Siria: “Unicef, colpiti più di 7 mln di bambini”

Più di 7 milioni di bambini sono stati colpiti dai devastanti terremoti che hanno devastato la Turchia e la Siria il 6 febbraio, ha dichiarato oggi l’Unicef, sottolineando che diverse migliaia possano essere rimaste uccise. “In Turchia, il numero totale di bambini che vivono nelle dieci province colpite dai due terremoti è di 4,6 milioni. In Siria, i bambini colpiti sono 2,5 milioni”, ha dichiarato James Elder, portavoce dell’organizzazione, durante un incontro con la stampa a Ginevra.