Sipri: “Importazioni di armi in Europa quasi raddoppiate nel 2022”

Le importazioni di armi in Europa sono quasi raddoppiate nel 2022, soprattutto a causa delle massicce forniture all’Ucraina diventata la terza destinazione mondiale. Lo riferisce un rapporto dell’Istituto internazionale per le Ricerche sulla Pace di Stoccolma (SIPRI) pubblicato oggi.

Con un’impennata del 93% in un anno, le importazioni sono aumentate anche a causa dell’aumento delle spese militari di diversi Stati europei come la Polonia e la Norvegia, che dovrebbero accelerare ancora. L’invasione russa in Ucraina “ha provocato un’impennata significativa della richiesta di armi in Europa, che non ha ancora mostrato la sua piena potenza e che condurrà verosimilmente a nuovi importanti aumenti”, ha detto all’Afp Pieter Wezeman, coautore del rapporto annuale da oltre tre decenni.

Arms imports by European states were 47% higher in 2018–22 than in 2013–17. Those by European NATO states were 65% higher.

