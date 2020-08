Continua anche ad agosto la preghiera sui social condotta da don Aldo Buonaiuto. Pregare insieme, distanti ma vicini, chiedendo alla Vergine Maria di intercedere con Gesù per tutti noi, in special modo per gli ammalati.

Il commento al Vangelo del 1 agosto di don Oreste Benzi

Chi ha ucciso Giovanni il Battista? Ci interessa sapere non chi gli ha tagliato la testa materialmente, ma il mandante, perché il carnefice ha obbedito a chi glielo ha ordinato. Secondo me sono stati i commensali, quelli che erano a tavola, perché sono stati tutti zitti. Bastava che tutti insieme fossero insorti: “No, tu non lo uccidi!” e fossero andati via. E, invece, tutti zitti! Avevano paura di perdere quell’osso di gallina che sganasciavano.

Il silenzio dei buoni è la principale causa dei delitti su questa terra, dell’oppressione del mondo! I piccoli e i poveri costituiscono i quattro quinti dell’umanità e il loro grido sale verso Dio. Il Signore ha tanta fiducia in voi e non è avaro nel darvi impegni affinché i piccoli e i poveri sperino! Coraggio!

Tratto dal bimestrale Pane Quotidiano, edizioni Sempre

La preghiera a Maria che scioglie i nodi

Vergine Maria, Madre che non hai mai abbandonato un figliolo che grida aiuto, Madre le cui mani lavorano senza sosta per i tuoi figli tanto amati, perché sono spinte dall’amore divino e dall’infinita misericordia che esce dal tuo cuore, volgi verso di me il tuo sguardo pieno di compassione, guarda il cumulo di ‘nodi’ che soffocano la mia vita.

Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quanto mi paralizzano questi nodi e li ripongo tutti nelle tue mani. Nessuno, neanche il demonio, può sottrarmi dal tuo aiuto misericordioso. Nelle tue mani non c’è un nodo che non sia sciolto. Vergine madre, con la grazia e il tuo potere d’intercessione presso tuo Figlio Gesù, mio Salvatore, ricevi oggi questo ‘nodo’ (nominarlo se possibile).

Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di scioglierlo per sempre. Spero in te. Sei l’unica consolatrice che il Padre mi ha dato. Sei la fortezza delle mie deboli forze, la ricchezza delle mie miserie, la liberazione da tutto ciò che m’impedisce di essere con Cristo. Accogli la mia richiesta. Preservami, guidami, proteggimi. Sii il mio rifugio. Maria, che sciogli i nodi, prega per me.