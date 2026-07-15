Sicurezza stradale: cresce la fiducia degli automobilisti

La percezione della sicurezza sulle strade è molto più positiva tra gli utenti rispetto a quanto ritengano gli esperti del settore. È quanto emerge da una ricerca internazionale che ha confrontato il punto di vista di automobilisti e professionisti della mobilità in dieci tra i principali Paesi produttori di veicoli. Se la grande maggioranza delle persone dichiara di sentirsi al sicuro durante gli spostamenti quotidiani, gli specialisti esprimono invece maggiori preoccupazioni sui rischi ancora presenti. Un divario che, secondo gli autori dello studio, evidenzia la necessità di rafforzare gli interventi per migliorare ulteriormente la sicurezza stradale e aumentare la consapevolezza dei cittadini.

La ricerca

Nove persone su dieci dichiarano di sentirsi sicure nei propri spostamenti quotidiani su strada. Meno della metà (45%) dei professionisti che progettano, realizzano e gestiscono i sistemi di mobilità condivide questa percezione. Una nuova ricerca di Economist Enterprise, realizzata con il supporto di Brembo, mette in luce un significativo “divario di fiducia” tra la percezione del pubblico e la valutazione degli esperti. Lo studio ha coinvolto utenti della strada e professionisti della mobilità in dieci importanti mercati produttori di veicoli – Brasile, Cina, Corea del Sud, Francia, Germania, Giappone, India, Italia, Regno Unito e Stati Uniti – che insieme rappresentano circa il 75% della produzione mondiale di veicoli. La ricerca mostra che gli utenti della strada hanno “molta più fiducia nella sicurezza dei propri spostamenti quotidiani rispetto agli esperti di mobilità.

Le dichiarazioni

È un dato molto preoccupante,” ha dichiarato Jean Todt, inviato speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per la sicurezza stradale. Il divario tra la fiducia degli utenti e quella degli esperti è più marcato in Brasile, Cina e India, dove il 94% degli utenti afferma di sentirsi sicuro, a fronte di appena il 18% dei professionisti. “In Brasile, Cina e India, la fiducia del pubblico è cresciuta di pari passo con una modernizzazione rapida e visibile”, ha dichiarato Pratima Singh, principal of policy and insights di Economist Enterprise e responsabile della ricerca. “Colmare il divario di fiducia richiede un’azione collettiva da parte di tutto l’ecosistema della mobilità,” ha dichiarato Matteo Tiraboschi, Presidente Esecutivo di Brembo.

Fonte Ansa