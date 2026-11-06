Sicurezza in cucina: la guida dell’ISS per i fuorisede

Gestire la propria alimentazione in autonomia rappresenta una delle prime e più importanti sfide della vita da fuorisede. Tra la gestione del celebre “pacco da giù”, la scelta degli utensili e la pulizia quotidiana, la cucina può però trasformarsi in un ambiente rischioso se mancano le giuste accortezze igieniche. Proprio per colmare queste lacune e promuovere buone pratiche quotidiane, l’Istituto Superiore di Sanità ha ideato un progetto innovativo e mirato.

Un aiuto concreto contro le intossicazioni

La webserie “Fuori sede, dentro la cucina – Per non laurearsi… in intossicazione alimentare” nasce con l’obiettivo di tradurre complesse raccomandazioni di salute pubblica in consigli pratici e immediati. Ideato nell’ambito del progetto Sac, il format affronta in modo leggero ma rigoroso tutte quelle piccole disattenzioni domestiche che possono compromettere la salute dei più giovani, trasformando la cucina in uno spazio sicuro.

I giovani tra fornelli e conserve

L’indagine preliminare condotta dall’Iss su un campione tra i 18 e i 30 anni ha evidenziato diverse criticità nelle abitudini quotidiane. Molti giovani ignorano la necessità di sostituire regolarmente le spugne per i piatti, sottovalutano i rischi di una cottura eccessiva di pane e patate o sbagliano la conservazione di alimenti delicati come le uova, confermando un diffuso bisogno di formazione pratica.

Gesti quotidiani per una prevenzione efficace

Come sottolinea la responsabile scientifica Antonella Maugliani, la sicurezza alimentare non dipende solo dalla qualità degli ingredienti acquistati, ma soprattutto dai piccoli gesti di tutti i giorni. Prestare attenzione al corretto trasporto, allo scongelamento e alla manipolazione dei cibi permette di ridurre drasticamente il rischio di contaminazioni e malattie di origine alimentare.

Fonte Ansa